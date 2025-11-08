Giannis Antetokounmpo : « Cette saison, c’est fini les excuses ! »

L'impression visuelle rappelle celle d'un LeBron James ou d'un Shaquille O'Neal. Lorsque Giannis Antetokounmpo décide de prendre un match à son compte, les adversaires plient physiquement. Ils sont en retard sur le repli défensif, et quand le « Greek Freak » pénètre dans la peinture, il ne reste plus qu'une solution pour le stopper : lui attraper les bras. C'est ce qu'ont vécu cette nuit les Bulls, submergés par une vague grecque dans le dernier quart-temps.

« Giannis a changé le cours du match », résume Doc Rivers, après la victoire des Bucks. « Parce qu’il a commencé à attaquer la raquette et a montré à quel point il est résilient. Les plus grands joueurs n’ont pas de mémoire, clairement. Ils n’en ont pas. Ils peuvent rater, mais ils continuent à jouer, parce qu’ils savent qu’ils sont de grands joueurs et qu’ils ont travaillé pour ça. »

Avant de planter 19 de ses 41 points dans les huit dernières minutes du match, Giannis n'avait pas été franchement exceptionnel. Un dunk raté par ci, un lay-up par là… Avant de revenir en jeu, le Grec en était à 9 sur 22 aux tirs, et puis il a lâché les chevaux, et comme l'explique son coach, il avait oublié sa maladresse initiale.

“Les bonnes équipes ne perdent pas deux matchs de suite”

« J’ai juste raté des tirs et ça fait partie du jeu, » rappelle Giannis Antetokounmpo. « On ne va pas mettre tous ses tirs et ce sont des tirs que je rentre habituellement. Et c’est justement ça qui te fait un peu plus douter, quand tu manques des tirs que tu mets d’habitude… D’habitude, quand les choses ne vont pas bien ou que mes tirs ne rentrent pas, j’ai tendance à être un peu moins agressif et à essayer d’influencer le jeu autrement — en défense ou en faisant circuler la balle — mais aujourd’hui je me suis dit non, je vais continuer à rester agressif parce que je sais que je peux aller chercher mes positions. »

À l'arrivée, les Bucks dominent les Bulls et restent invaincus en phase de poule depuis la création de la NBA Cup. Selon Giannis Antetokounmpo, l'équipe s'est donnée un objectif cette saison : ne pas perdre deux matches de suite. Et peu importe les conditions.

« Cette saison, c'est fini les excuses ! C’est facile pour nous de dire : ‘Oh, c’est un back-to-back, on est arrivés à 2 heures ou 3 heures du matin… C’est dur, on a joué un match difficile la veille contre une équipe qui joue vite, blablabla…' Non, non et non ! Les bonnes équipes ne perdent pas deux matchs de suite. Un par un, match après match… Il faut qu’on aborde ça comme une série de cinq matchs : peut-on en gagner cinq d’affilée ? Si ce n’est pas le cas, on repart de zéro. Voilà l’état d’esprit qu’on a en ce moment. Nous sommes une très, très bonne équipe. On a pratiqué du très bon basket, sauf sur un match contre Toronto. »