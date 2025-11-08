Matchs
Erik Spoelstra touché par l’élan de solidarité après l’incendie de sa maison

Le coach du Heat s'est présenté en conférence de presse avant le match face aux Hornets accompagné de ses trois enfants pour remercier ceux qui lui sont venus en aide après l'incendie de sa maison.

Erik SpoelstraErik Spoelstra est revenu en détail sur le drame qui a touché sa famille jeudi matin : un incendie, dont les causes restent inconnues, a ravagé sa maison en Floride.

Le coach du Heat rentrait tout juste du « road trip » de son équipe à Denver. Par chance, ses enfants (Santiago, Dante et Ruby) se trouvaient chez leur mère au moment des faits. Dans sa première prise de parole publique depuis l’incident, l'entraîneur s'est avant tout réjoui du principal, à savoir que personne n'ait été blessé.

« Les objets dans la maison peuvent être remplacés. Et si certains ne le peuvent pas… quelle importance, finalement ? », a-t-il déclaré. « Ce qui compte vraiment, c’est la famille, nos proches, notre chien aussi, qui est sain et sauf, grâce à Dieu. Nous sommes simplement reconnaissants. Reconnaissants que tout le monde aille bien. »

Le coach n’a d'ailleurs pas souhaité accepter les quelques jours de repos proposés par sa direction.

« C’est évidemment une épreuve très difficile, mais les Spoelstra sont résilients. »

Fidèle à lui-même, il s’est rapidement replongé dans le travail. Il a pu s’appuyer sur le soutien de toute la « Heat Family », et au-delà, pour l’aider à gérer les conséquences de l’incendie, notamment auprès de ses enfants, qui ont pu retourner à l’école dès vendredi, puis au Kaseya Center, leur « deuxième maison ».

« Les enfants voulaient venir au match ce soir. Alors je me suis dit : s’ils veulent venir, autant que je sois là pour coacher », a-t-il expliqué. « Je tiens simplement à remercier tout le monde pour ce soutien incroyable. La communauté du sud de la Floride a été exceptionnelle. Beaucoup nous ont tendu la main. C’est évidemment une épreuve très difficile pour notre famille, mais les Spoelstra sont résilients. »

La page est tournée, même si le quotidien s’annonce plutôt mouvementé dans les semaines à venir. Ses joueurs, eux, ont déjà apporté leur soutien à leur manière, en renouant avec la victoire face aux Hornets.

Par Romain Davesne
