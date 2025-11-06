La maison d’Erik Spoelstra à Miami réduite en cendres

Ce jeudi matin, vers 4h30, un incendie s’est déclaré au domicile de Miami d'Erik Spoelstra, l'entraîneur du Heat.

À leur arrivée, les pompiers de Miami-Dade ont découvert deux structures de la propriété déjà en flammes, dont la maison principale. Et des renforts ont vite été appelés, en raison d’un effondrement partiel du bâtiment.

Plus de vingt unités de secours ont ainsi été envoyées sur place. Les pompiers ont décrit des « flammes aussi hautes que les arbres » qu'il a été très compliqué de maîtriser, l’accès à la propriété s’étant révélé difficile avec un seul point d’entrée, un mur très haut et une végétation dense ayant ralenti l’intervention. Malgré cela, les soldats du feu sont parvenus à contenir l’incendie avant qu’il ne se propage aux maisons voisines.

Sur place, on a pu voir Erik Spoelstra, visiblement très choqué, en train d'observer les dégâts. Son assistant de longue date Chris Quinn a également été aperçu à ses côtés. Aucun blessé n’a toutefois été signalé.

Un voisin a déclaré que la maison était en rénovation depuis plus d’un an, et qu’une grande fête y avait récemment été organisée, laissant penser que les travaux étaient finis. Pour l’heure, l’origine du sinistre reste inconnue.

En plein « road trip » à l'Ouest (trois défaites chez les Spurs, les Lakers et les Nuggets, pour une victoire face aux Clippers), le coach de Miami n'a en tout cas pu que constater les dégâts à son retour, l'avion du Heat ayant atterri en Floride vers 05h00 du matin, soit seulement 30 minutes après le début de l'incendie…