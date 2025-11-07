Will Richard, l’inattendu stabilisateur de Steve Kerr aux Warriors

Sans Stephen Curry, Jimmy Butler ni Draymond Green côté Warriors, un joueur a crevé l'écran face aux Kings : Will Richard. Auteur de 30 points en 35 minutes, dès sa première titularisation et malgré la défaite, il a confirmé qu'il était bel et bien la belle surprise du début de saison des Californiens.

« On ne s'attend pas vraiment à voir ça d'un 56e choix de Draft » se réjouit son coach, Steve Kerr, au sujet de l'arrière de 22 ans. « Mais c'est ce qu'on a vu de lui depuis le début du training camp… Quelle affaire ! C'est un choix incroyable de la part de Mike Dunleavy et de toute notre équipe en charge du scouting. »

Sorti de l'université de Florida, après un cursus complet de quatre ans et un titre NCAA en 2025, Will Richard a effectivement été drafté en 56e position par Memphis, en juin.

Récupéré dans la foulée par Golden State, il n'en finit pas, depuis, d'impressionner tout son monde à San Francisco (9.1 points, 2.4 rebonds, 1.6 passe et 1.3 interception de moyenne, à 50% à 3-points).

Un profil à la Andre Iguodala ?

Le genre de rookie « NBA Ready », idéal pour s'intégrer à l'effectif d'une équipe qui entend viser haut…

« Les balles perdues, la prise de décision, le spacing ou la capacité à dribbler, passer et shooter : ces quatre choses mènent à une bonne prise de décision collective » détaille Steve Kerr. « Je peux dessiner un système en sortie de temps-mort et utiliser Will à l'un de nos cinq postes. Donc quand vous avez un gars comme ça, qui apporte de la stabilité et de la solidité, c'est ce qui fait tourner notre équipe autour de Stephen et Draymond. »

Et l'entraîneur des Warriors d'encenser davantage Will Richard.

« Je l'ai déjà dit des centaines de fois, mais qui ont été les stabilisateurs de nos parcours ces dix dernières années ? Andre Iguodala. Shaun Livingston. David West. Il en faut à différents postes, car Stephen et Draymond ont besoin de stabilité autour d'eux pour s'organiser, les aider à naviguer dans le jeu ou bien donner le ballon à Stephen. Et Will coche toutes ces cases. Toute l'équipe, toute l'organisation en est consciente, ce qui veut dire que tout le monde est au courant : prenez soin du ballon, car on a des joueurs qui peuvent le faire et qui sont prêts à jouer. »