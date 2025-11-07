Le contrat de Jonas Valanciunas aux Nuggets légèrement modifié

Pendant tout l'été et alors qu'il était attendu à Denver, la situation autour de Jonas Valanciunas a été incertaine.

Le Lituanien avait envie de poursuivre sa carrière en Grèce alors que les Nuggets voulaient en faire la doublure de Nikola Jokic. Finalement, tout s'est réglé et le début de saison confirme que ce mariage, intéressant sur le papier, est aussi très efficace sur les parquets.

L'ancien de Toronto tourne en effet à 8.3 points et 4.6 rebonds de moyenne en seulement 12 minutes, ce qui permet à Denver de mieux vivre les instants où le triple MVP doit souffler.

Et en coulisses, ça bouge aussi. Jake Fischer annonce ainsi que la franchise et le joueur ont réussi à se mettre d'accord pour apporter une petite modification au contrat les liant. Comment ? En repoussant la date permettant de valider son salaire pour la saison 2026/27 au 8 juillet 2026, et non plus au 29 juin.

Une semaine de plus pour Denver, deux millions pour le joueur

Quelle différence ? Elle est simple : à partir du 30 juin, le marché est ouvert et pendant une semaine, les Nuggets pourront ainsi utiliser Jonas Valanciunas comme une monnaie d'échange, et donc pourquoi pas le transférer.

En contrepartie, le Lituanien a vu la dernière année de son contrat (2026/27) être partiellement garantie, à hauteur de deux millions de dollars. Auparavant, s'il était coupé avant le 29 juin, il ne touchait rien des 10 millions qu'il reste sur son contrat. Désormais, après cette manœuvre, s'il est libéré avant le 8 juillet donc, il aura au moins deux millions dans les poches.

Les Nuggets gagnent ainsi en flexibilité quand le joueur gagne en sécurité financière. De quoi satisfaire tout le monde. Reste à savoir si, à l'issue de la saison, Jonas Valanciunas voudra aller au bout de son contrat ou si ses désirs d'Europe seront encore forts et qu'il quittera tout de même la NBA.

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.0 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 * All Teams 81 19 55.0 21.6 87.9 2.3 5.4 7.7 2.0 2.2 0.5 1.5 0.6 10.4 2024-25 * WAS 49 20 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2024-25 * SAC 32 17 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7 2025-26 DEN 5 12 54.5 0.0 72.7 1.2 3.4 4.6 1.4 2.2 0.0 1.2 0.6 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.