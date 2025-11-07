Klay Thompson, un sixième homme à temps plein pour Dallas ?

Le changement de cinq majeur n’a certes pas relancé les Mavericks face à des Pelicans pourtant eux aussi en difficulté, mais il a eu le mérite de réveiller (un peu) Klay Thompson.

Arrivé à Dallas il y a un an, l’arrière n’avait encore jamais commencé un match sur le banc avec la franchise texane. C’est désormais chose faite, et cela s’est traduit par ce qui ressemble à sa meilleure prestation de la saison : 11 points en 21 minutes, à 4/7 au tir, dont 3/6 derrière la ligne à 3-points.

Jason Kidd l’assure : « Ce n’est pas permanent ». Et le coach peut être rassuré : Klay Thompson, qui « était d’accord » avec cette décision et qui « a vraiment donné un coup de boost » à l’équipe, ne semble pas s’en inquiéter.

« Ça ne me dérange pas. Je vais jouer et accomplir de grandes choses. Ça va venir, je le sais », relativise-t-il. « En fait… je suis juste heureux d’être là. Ça fait quoi, 15 ans ? Après tout ce que j’ai vécu, les hauts comme les bas… Je suis simplement reconnaissant d’être ici, parce que c’est déjà difficile d’arriver jusque-là dans ce métier. »

Continuer de s'inspirer de Ray Allen

À l’approche de ses 36 ans, Klay Thompson traverse pourtant l’un des creux les plus délicats de sa carrière, avec son pire début de saison : 8.5 points, 3.1 rebonds et 1.8 passe en 20 minutes de moyenne, à seulement 29 % à 3-points…

Peut-être que ce nouveau rôle de sixième homme lui permettra de retrouver du rythme et des sensations. Ray Allen, dont il s’est souvent inspiré, avait d’ailleurs brillé dans ce registre en fin de carrière.

« Je peux être meilleur. Et ça ira mieux, je le promets », prévient le quadruple champion NBA, avant d’expliquer ce qui nourrit son optimisme. « J’ai eu l’impression que les cinq premiers matchs ont été difficiles, pour retrouver mon souffle et mes jambes. Maintenant, je me sens enfin redevenir moi-même. Et quand tu es shooteur, que tu sens le ballon partir de ton poignet sans forcer… tu sais que de grandes choses vont arriver. »

Grand amoureux de l’océan, « Captain Klay » tient bon la barre. Il assure que la tempête que traverse le navire texan (seulement deux victoires en huit matchs) finira bien par s’apaiser.

« On doit assumer. On peut tous faire mieux, moi y compris. Le départ n’est pas idéal, mais heureusement, il reste 74 matchs. Il faut désormais un vrai sens de l’urgence pour remettre le navire à flot » conclut-il ainsi.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 ☆ GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 ☆ GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 ☆ GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 ☆ GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 ☆ GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 6 21 33.3 29.4 100.0 0.2 2.8 3.0 1.3 0.7 0.2 1.0 0.3 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.