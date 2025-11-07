Coupé par les Kings, Isaac Jones rebondit immédiatement à Detroit

Isaac Jones aura vécu une drôle de semaine. Libéré par les Kings afin de permettre la signature de Precious Achiuwa, l’intérieur voit finalement les Pistons lui tendre la main en le récupérant.

Résultat : malgré son départ de Sacramento, il touchera bien les 2 millions de dollars prévus dans son contrat initial.

Mais cette opération a surtout un impact pour Detroit : le roster affiche désormais complet, sans le moindre spot disponible. De quoi sérieusement compromettre la possibilité d’un retour de Malik Beasley si ce dernier venait à être blanchi par le FBI dans l’enquête concernant des paris suspects ?

Cette arrivée densifie en tout cas une raquette des Pistons déjà bien encombrée : Jalen Duren, Tobias Harris, Isaiah Stewart, Paul Reed, Ron Holland, Bobi Klintman ou encore Tolu Smith sont déjà en place. Peu utilisé par les Kings cette saison, Isaac Jones tournait à 3.4 points et 1.4 rebond de moyenne en 8 minutes sur 40 matchs (2024/25).

Isaac Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SAC 40 8 65.1 37.5 63.9 0.6 0.9 1.4 0.3 0.8 0.1 0.4 0.2 3.4 2025-26 SAC 3 6 50.0 0.0 50.0 0.7 0.0 0.7 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 1.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.