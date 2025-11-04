Precious Achiuwa rebondit chez les Kings

Sacramento renforce son secteur intérieur. Selon ESPN et HoopsHype, les Kings ont trouvé un accord avec Precious Achiuwa, et vont couper Isaac Jones pour lui libérer une place dans l’effectif.

À 26 ans, Precious Achiuwa arrive en Californie avec cinq saisons NBA au compteur (Miami, Toronto, New York) et des moyennes en carrière de 7.6 points et 5.7 rebonds en un peu plus de 20 minutes par match. Son jeu repose d’abord sur une grosse activité, avec de la course et une vraie présence au rebond, notamment offensif.

Les Kings cherchent ainsi depuis plusieurs semaines à durcir leur rotation intérieure et à ajouter de la taille autour de Domantas Sabonis. Precious Achiuwa coche ces cases et va rentrer en concurrence avec Drew Eubanks, Dylan Cardwell, Dario Saric ou encore Maxime Raynaud afin de récupérer des minutes sous le cercle.

C'est en tout cas une nouvelle opportunité pour le Nigérian de 26 ans, qui espérait faire sa place à Miami, son premier club, avant d'être libéré avant la reprise de la saison.

Precious Achiuwa Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIA 61 12 54.4 0.0 50.9 1.2 2.2 3.4 0.5 1.5 0.3 0.7 0.5 5.0 2021-22 TOR 73 24 43.9 35.9 59.5 2.0 4.5 6.5 1.1 2.1 0.5 1.2 0.6 9.1 2022-23 TOR 55 21 48.5 26.9 70.2 1.8 4.1 6.0 0.9 1.9 0.6 1.1 0.5 9.2 2023-24 * All Teams 74 22 50.1 26.8 61.6 2.6 4.0 6.6 1.3 1.9 0.6 1.1 0.9 7.6 2023-24 * NYK 49 24 52.5 26.0 64.3 2.9 4.3 7.2 1.1 2.1 0.6 1.1 1.1 7.6 2023-24 * TOR 25 18 45.9 27.7 57.1 2.0 3.4 5.4 1.8 1.6 0.6 1.2 0.5 7.7 2024-25 NYK 57 21 50.2 27.8 59.4 1.8 3.8 5.6 1.0 1.4 0.8 0.8 0.7 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.