Décidément, la ligne signature de LaMelo Ball n'en finit plus de nous en mettre plein les yeux. Pour cette MB.05 , Puma et le meneur des Hornets ont encore trouvé le moyen d'innover.

Les deux premiers coloris « World Tour » et « Voltage » s'étaient déjà démarqués en étant habillés d'une tige aux motifs différents. C'est encore le cas sur cette troisième version « Crowd Surf » !

La tige emprunte cette fois des motifs « Tie-Dye » en violet pour accompagner une base rouge vif et des finitions en orange, comme sur le double-strap recouvrant les lacets. Sur le talon, le logo « Melo » en gris et orange surplombe le logo du phénix « 1 of 1 » aux différentes nuances de vert. L'ensemble repose sur une semelle rouge et orange.

La MB.05 «Crowd Surf » était annoncée pour cette fin de semaine au prix de 125 euros et devrait très rapidement investir le marché européen.

(Via NiceKicks)