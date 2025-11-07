NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
ORL
BOS1:00
WAS
CLE1:00
ATL
TOR1:30
BRO
DET1:30
SAS
HOU1:30
MIA
CHA2:00
MEM
DAL2:00
MIL
CHI2:00
MIN
UTH2:00
DEN
GSW4:00
SAC
OKC4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

La MB.05 « Crowd Surf » en approche

Publié le 7/11/2025 à 14:58 Twitter Facebook

Sneakers – La cinquième chaussure signature de LaMelo Ball continue d'évoluer au gré des coloris, comme sur cette troisième version flamboyante, en rouge, orange et violet assortie d'un imprimé « Tie-Dye ».

Décidément, la ligne signature de LaMelo Ball n'en finit plus de nous en mettre plein les yeux. Pour cette MB.05, Puma et le meneur des Hornets ont encore trouvé le moyen d'innover.

Les deux premiers coloris « World Tour » et « Voltage » s'étaient déjà démarqués en étant habillés d'une tige aux motifs différents. C'est encore le cas sur cette troisième version « Crowd Surf » !

La tige emprunte cette fois des motifs « Tie-Dye » en violet pour accompagner une base rouge vif et des finitions en orange, comme sur le double-strap recouvrant les lacets. Sur le talon, le logo « Melo » en gris et orange surplombe le logo du phénix « 1 of 1 » aux différentes nuances de vert. L'ensemble repose sur une semelle rouge et orange.

La MB.05 «Crowd Surf » était annoncée pour cette fin de semaine au prix de 125 euros et devrait très rapidement investir le marché européen.

(Via NiceKicks)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes