Décidément, les clins d’œil se multiplient pour Ja Morant du côté de Nike, qui a sorti cette semaine un coloris « Let Me Be Ja » de la Nike Air Force 1, et dévoile à présent ce nouveau coloris de la Nike Ja 3 baptisé « Daybreak », soit quelques jours après la suspension du joueur par la franchise de Memphis pour un match suite à son mauvais comportement.

Le meneur des Grizzlies vit un début de saison difficile, et c'est bien dommage pour la marque à la virgule, qui espérait sans doute meilleure vitrine pour exposer sa très réussie Nike Ja 3.

L'apport de la mousse « Zoom X » apporte davantage de confort et le design a également été revu, avec des motifs du revêtement extérieur en caoutchouc qui prennent la forme de logos « Ja », et remontent également sur l’empeigne. Cette Nike Ja 3 se distingue aussi par son inscription « JA » formée grâce à la disposition du « Swoosh » à la verticale sur l'un des côtés de la chaussure.

Ce nouveau coloris « Daybreak » opte pour une tige ornée de différents tons orange, avec des finitions en gris et noir pour faire ressortir les logos « Swoosh » et celui du joueur sur la languette. A noter également des lacets verts pour compléter l'ensemble.

La Nike Ja 3 « Daybreak » est annoncée pour le 15 novembre aux Etats-Unis au prix de 125 dollars.

(Via NiceKicks)