Jalen Green en tenue la nuit prochaine face à Bradley Beal ?

Son absence rend difficile la lecture du début de saison des Suns (3 victoires – 5 défaites). Bloqué à l'infirmerie depuis trois semaines, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, Jalen Green devrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe la nuit prochaine, face aux Clippers.

Le nouvel arrière des Suns, qui avait disputé l'intégralité de ses deux saisons précédentes, a participé à un cinq-contre-cinq avec ses coéquipiers des Suns – Isaiah Livers, Khaman Maluach, Rasheer Fleming, Koby Brea, CJ Huntley – ainsi qu’avec le staff, après le shootaround d'il y a deux jours au Chase Center. Les Suns affrontaient les Warriors plus tard dans la soirée.

Un test auquel l'ancien Rocket, acquis dans le cadre du transfert d'ampleur autour de Kevin Durant, a bien réagi. « C’est sa meilleure journée jusqu’à présent. […] Il faut voir comment il se sent. Jusqu’où a-t-il pu pousser ses limites, et comment il se sentira demain nous donnera un bon indicateur de la suite », livrait alors Jordan Ott.

Dillon Brooks toujours sur la touche

Et comme le hasard du calendrier fait bien les choses, l'arrière pourrait se retrouver face à Bradley Beal, l'homme dont il a pris la relève sur le poste 2 à Phoenix. Le vétéran des Clippers, qui signe un début de saison discret à 8 points de moyenne, a lui aussi connu plusieurs passages à l'infirmerie en raison d'un genou douloureux. Il a ainsi manqué trois des cinq derniers matchs de son équipe.

En parallèle, James Harden est annoncé absent pour raisons personnelles, tandis que Kawhi Leonard soigne une douleur à la cheville. Autre absence, côté Suns cette fois, celle de Dillon Brooks, qui a manqué les cinq dernières sorties de sa formation.

« C’est surtout une question de tolérance à la douleur. Nous savons à quel point sa tolérance est élevée. S’il se réveille demain et se sent bien, il nous le dira, et il cherche simplement à voir comment son corps réagit. On ne sait pas exactement à quoi ressemblera ce calendrier, mais encore une fois, nous avançons jour après jour, et il progresse bien », décrivait le coach des Suns, impatient d'avoir toutes ses pièces maîtresses pour avancer.