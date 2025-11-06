Victor Wembanyama ni surpris, ni inquiet par son coup de moins bien

Après les Suns, ce sont donc les Lakers d'un très bon Deandre Ayton qui sont parvenus à freiner Victor Wembanyama, limité à 5 sur 14 aux tirs, 8 rebonds, mais aussi 5 balles perdues et 6 fautes.

Le Français avait prévenu que ses adversaires allaient imiter la défense de Phoenix, et « Wemby » n'est pas très préoccupé par cette sortie moyenne, qui coïncide avec une deuxième défaite.

« Il n’y a pas d’inquiétude particulière, c’est juste qu’on essaie de trouver ce qui fonctionne le mieux » répond-il. « Il y a des choses évidentes qu’on peut corriger tout de suite, mais il y a d’autres aspects plus profonds. En ce moment, j’ai l’impression que le jeu va très vite, d’une certaine manière. Comme si, à mesure qu’on s’améliore collectivement et individuellement, les adversaires élevaient aussi leur niveau, notamment en défense. Donc le jeu paraît plus rapide. On va s’y adapter, bien sûr, mais c’est impressionnant de voir à quelle vitesse ça va. »

Justement, comment doit-il s'adapter à ce jeu de plus en plus rapide, et à des coaches qui parviennent très vite à réagir ? « Bien sûr, il faut regarder la vidéo, étudier le jeu. Mais parfois, pendant le match, il faut se ‘réinitialiser' » poursuit-il. « C’est plus facile à dire qu’à faire, parce que dans l’intensité du moment, tu n’y penses pas toujours. Mais ça vient avec la maturité et l’expérience, avec l’anticipation aussi. Personnellement, je n’avais jamais vu ce type de défense auparavant, donc on doit s’adapter collectivement. »

Un « petit contrecoup » physique

Puisqu'il se focalise sur la défense, qu'a-t-il remarqué en particulier depuis deux rencontres ? « Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais la vitesse à laquelle les prises à deux arrivent est beaucoup plus rapide qu’avant, dès le premier quart-temps. Et les équipes arrivent très préparées, avec des schémas défensifs très clairs contre nous » répète-t-il. « On se prépare aussi, bien sûr, mais sur le terrain, il faut faire face. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut résoudre en un claquement de doigts. Mais ça va nous rendre meilleurs, très vite. »

Et puis il y a aussi le contrecoup de huit à neuf mois sans jouer. Après une période d'euphorie, il faut désormais reprendre le rythme d'une saison à 82 matches.

« Après 5 ou 6 matchs, c’était un peu dur, comme pour tout le monde. Reprendre ce rythme, ce n’est pas rien » confirme le Français, élu meilleur « Joueur de la semaine » fin octobre. « Après 5-6 matchs, j’ai senti un petit contrecoup. Mais c’est passé. C’est l’avantage quand le corps s’habitue à jouer 3-4 fois par semaine, on récupère vite. Là, on a eu quelques jours plus légers récemment, donc on récupère. On reprend un peu de fraîcheur. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SAN 6 34 52.7 28.6 79.2 1.8 11.8 13.7 3.2 3.5 1.3 2.5 4.7 26.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.