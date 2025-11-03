Pris au piège, Victor Wembanyama salue la stratégie des Suns

Mains devant le visage, prises à deux, tirage de maillot… Victor Wembanyama a vécu l'une de ses pires soirées en NBA sur le parquet des Suns, limité à 9 points à 4 sur 14 aux tirs avec 6 balles perdues. Muselé, « Wemby » va attendre la fin de la première mi-temps pour inscrire son premier panier !

« Ils ont vraiment très bien exécuté leur plan défensif. Ils semblaient anticiper absolument tout ce qu’on faisait, et ça rend les choses compliquées pour nous. À l’avenir, je pense qu’il faudra qu’on soit plus précis et plus réactifs dans nos réponses » a-t-il réagi. « Je pense aussi que le fait qu’on ait raté beaucoup de tirs ouverts, ce qui arrive à toutes les équipes, leur a donné encore plus de confiance dans leur défense et dans leur plan de jeu. De leur côté, ils ont commencé à enchaîner les tirs réussis, donc c’est un ensemble de choses… mais surtout des choses que nous, on peut contrôler. »

Des prises à deux intelligentes

Pourtant si à l'aise lors des six premiers matches, Victor Wembanyama n'a jamais réussi à trouver de l'espace et cette nuit, ce n'était que son 5e match en carrière sous la barre des 10 points.

« Franchement, ce n’est pas tellement la dureté physique que j’ai ressentie le plus, c’est plutôt leur capacité à me prendre à deux intelligemment » poursuit-il. « On aurait dit qu’ils avaient répété toutes nos situations à l’entraînement, parce qu’ils étaient toujours bien en place. C’était presque comme s’ils me laissaient attraper le ballon exprès pour ensuite déclencher le piège et bien effectuer les rotations derrière. »

Pour « Wemby » et ses coéquipiers, c'est une bonne leçon à retenir. « Je vais revoir les images, parce que c’est un bon match pour apprendre pour nous. On va revoir ce type de défense, c’est certain. Chaque match est une bataille de préparation, autant pour les joueurs que pour le staff. Je sais que nos prochains adversaires ont regardé ce match, donc ils vont sûrement en tirer des leçons aussi. À nous de commencer cette préparation dès maintenant. »