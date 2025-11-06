Championne WNBA pour la troisième fois de sa carrière, A'ja Wilson a repris sa place sur le trône de la ligue féminine nord-américaine après avoir également raflé son quatrième titre de MVP de la saison.

Nike ne pouvait rêver meilleure exposition pour promouvoir sa première chaussure signature, la A'One, qui bénéficie aujourd'hui nouveau coloris « Royal Flame » !

Le modèle veut s’ériger en référence en termes d’amorti, d’adhérence et de maintien, le tout à un prix « abordable ». La mousse Cushlon ST2 est notamment associée à une base plus ferme et la semelle extérieure présente des motifs repensés pour mieux accompagner les changements de direction.

La tige et la semelle sont ici parées d'un orange venant rappeler le logo de la WNBA. L'ensemble est complété par des finitions en gris métal, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l'empeigne, le logo de la joueuse sur la languette, et sa signature sur le talon.

La Nike A'One « Royal Flame » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.