Les Cavaliers n'ont peut-être pas réussi le même début de saison tonitruant que l'année dernière, mais Donovan Mitchell est déjà au charbon et a déjà livré plusieurs grosses performances. L'arrière reste le leader d'une équipe de Cleveland qui compte bien jouer à nouveau les premiers rôles à l'Est.

À ses pieds, on retrouvera sa septième chaussure signature, la D.O.N. Issue #7, et peut-être très bientôt ce nouveau coloris « Eclipse ». Pour la quatrième fois, après les versions « Camp », « Panama » et « Start of the Season », la tige se décline d'un dégradé allant ici du noir au blanc en passant par une touche de violet. Le logo « Spida » du joueur apparaît également en violet sur une languette noire.

La paire accentue également son aspect « futuriste » avec les trois bandes d'adidas apparaissant en pointillés sur l’empeigne. L’une des nouveautés de cette D.O.N. Issue #7, c’est aussi l’apparition d’un zip pour recouvrir les lacets.

La D.O.N. Issue #7 « Eclipse » est annoncée pour le 8 novembre aux Etats-Unis au prix de 120 dollars. Sa sortie en France devrait rapidement suivre.

(Via NiceKicks)