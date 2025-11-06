Matchs
NBA hier
Matchs
hier
CLE132
PHI121
DET114
UTH103
IND103
BRO112
BOS136
WAS107
NYK137
MIN114
MEM109
HOU124
DAL99
NOR101
DEN122
MIA112
LAL118
SAS116
POR121
OKC119
SAC121
GSW116
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Un coloris « Eclipse » pour la D.O.N. Issue #7

Publié le 6/11/2025 à 10:05 Twitter Facebook

Sneakers – La septième chaussure signature de Donovan Mitchell reste sur le thème du dégradé avec ce nouveau coloris qui passe de l'ombre à la lumière.

Les Cavaliers n'ont peut-être pas réussi le même début de saison tonitruant que l'année dernière, mais Donovan Mitchell est déjà au charbon et a déjà livré plusieurs grosses performances. L'arrière reste le leader d'une équipe de Cleveland qui compte bien jouer à nouveau les premiers rôles à l'Est.

À ses pieds, on retrouvera sa septième chaussure signature, la D.O.N. Issue #7, et peut-être très bientôt ce nouveau coloris « Eclipse ». Pour la quatrième fois, après les versions « Camp », « Panama » et « Start of the Season », la tige se décline d'un dégradé allant ici du noir au blanc en passant par une touche de violet. Le logo « Spida » du joueur apparaît également en violet sur une languette noire.

La paire accentue également son aspect « futuriste » avec les trois bandes d'adidas apparaissant en pointillés sur l’empeigne. L’une des nouveautés de cette D.O.N. Issue #7, c’est aussi l’apparition d’un zip pour recouvrir les lacets.

La D.O.N. Issue #7 « Eclipse » est annoncée pour le 8 novembre aux Etats-Unis au prix de 120 dollars. Sa sortie en France devrait rapidement suivre.

(Via NiceKicks)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes