Avec sept blessés, les Pacers appellent Cody Martin en renfort

On le sait, les Pacers traversent une véritable hécatombe. Décimés par les blessures, ils pourraient presque en rire tant la situation devient improbable. En plus de Tyrese Haliburton, forfait pour la saison, ce sont désormais sept joueurs qui ont rejoint l’infirmerie depuis début octobre : TJ McConnell, Kam Jones, Obi Toppin, Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard, Johnny Furphy et Quenton Jackson.

Dans ces conditions, la NBA permet aux franchises d’utiliser une « hardship exception », qui autorise la signature temporaire de joueurs pour dix jours afin de compenser ces absences. Et après Jeremiah Robinson-Earl, c’est Cody Martin qui débarque à Indiana.

Libre depuis la fin de la saison dernière, passé par Charlotte puis Phoenix, le frère jumeau de Caleb affiche en carrière 6.2 points, 3.7 rebonds, 2.2 passes et 1 interception de moyenne. Courtisé cet été par les Warriors, il n’avait finalement trouvé aucun accord… jusqu’à ce que les Pacers lui proposent une place. Il devrait récupérer des minutes dans la rotation, derrière Pascal Siakam, Aaron Nesmith et Jarace Walker sur les postes extérieurs.

Aligné dès cette nuit face aux Nets, Cody Martin a signé 2 points, 4 rebonds et 1 interception en 8 minutes, sans empêcher la septième défaite en huit matchs des Pacers, face à l’autre mauvais élève de ce début de saison à l’Est…

LEXIQUE

– Hardship exception : la NBA autorise une équipe à engager un joueur supplémentaire lorsqu’au moins quatre joueurs sont à l’infirmerie pour une durée d’au moins deux semaines.

Cody Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 48 19 43.0 23.4 64.6 0.8 2.5 3.3 2.0 1.6 0.8 0.9 0.2 5.0 2020-21 CHA 52 16 44.1 27.6 58.1 1.0 2.1 3.1 1.7 1.0 0.7 0.8 0.2 4.0 2021-22 CHA 71 26 48.2 38.4 70.1 1.2 2.9 4.0 2.5 1.6 1.2 0.9 0.5 7.7 2022-23 CHA 7 19 38.9 21.4 57.1 1.1 2.3 3.4 1.6 1.9 0.6 0.3 0.1 5.0 2023-24 CHA 28 27 38.1 31.4 60.6 0.7 3.2 3.9 3.7 1.7 1.1 1.6 0.6 7.5 2024-25 * All Teams 53 22 41.8 28.5 70.5 1.0 3.2 4.2 2.0 1.8 1.1 1.0 0.6 6.8 2024-25 * CHA 39 25 43.3 32.3 69.4 1.0 3.5 4.5 2.3 1.8 1.1 1.1 0.7 7.8 2024-25 * PHX 14 15 35.1 11.1 75.0 0.9 2.5 3.4 1.1 1.6 0.9 0.6 0.4 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.