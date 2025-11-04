Toujours plus décimés par les blessures, les Pacers aimeraient en rire

Il y avait déjà Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin, T.J. McConnell, Obi Toppin et Kam Jones. À cette liste des éclopés chez les Pacers, on peut maintenant ajouter Johnny Furphy (cheville) et Quenton Jackson (ischio), touchés en cours de partie face aux Bucks la nuit passée et dont on ne connaît pas la sévérité des blessures.

Voir des joueurs rejoindre l'infirmerie devient tellement habituel dans l'Indiana que leurs partenaires, encore debout, manquent parfois de s'en rendre compte. « Je ne savais même pas avant, et je me suis dit : ‘Eh ben…' Ça en devient presque ridicule. Ce n’est pas drôle. Mais c’est une situation difficile », lâche ainsi Pascal Siakam en se surprenant à rire de l’absurdité du nombre de blessures qui s'accumulent en ce début de saison.

Les finalistes NBA en titre connaissent un lot de malchances, comparable à ce que les Mavs ont vécu en fin de saison dernière, démarré avec la blessure longue durée de Tyrese Haliburton, touché au tendon d'Achille dans le Game 7 des Finals perdu face au Thunder. Une situation qui impose de bricoler en permanence.

« On voit quelqu’un de nouveau entrer sur le terrain, il faut simplement s’adapter », remarque Jarace Walker, en pensant sans doute à Mac McClung et Jeremiah Robinson-Earl, arrivés en catastrophe ces derniers jours dans l'Indiana dans l'espoir de combler les brèches.

« On y est presque encore une fois »

Décimés, les Pacers se battent avec leurs armes restantes, mais leurs efforts payent rarement jusqu'ici. Défaite de quatre points face aux Wolves, de deux face aux Mavs… Puis cette première victoire de l'année face aux Warriors, qui a fait du bien aux troupes.

Les hommes de Rick Carlisle étaient mal partis pour doubler la mise face aux Bucks. Encore menés de 11 points à 6 minutes du terme, ils ont quand même trouvé les moyens d'égaliser à 15 secondes de la fin, sur une pénétration d'Aaron Nesmith. C'est ici que le talent de Giannis Antetokounmpo a parlé, avec un shoot au buzzer pour réduire les efforts des Pacers quasiment en miettes.

« C’est tout ce qu’on peut demander. Nous étions à nouveau menés de plus de dix points au quatrième quart-temps et nous avons réussi à revenir à égalité. On y est presque encore une fois. Ce parcours est difficile mais important. Nous devons tous garder les yeux sur le ballon, continuer à nous battre et à nous donner des chances », positive malgré tout le coach de l'équipe locale.

Ses Pacers affichent un triste bilan à une victoire pour six défaites. Mais ces efforts, couplés aux retours progressifs des blessés, vont bien finir par payer. « Beaucoup de joueurs occupent des postes inhabituels, donc des ajustements se font constamment. Tout le monde a le bon état d'esprit à ce sujet, on doit juste continuer à travailler dessus », vise Rick Carlisle dont les Pacers auraient la bonne idée de battre les Nets demain soir.