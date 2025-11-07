Devin Booker et Stephen Curry, les héritiers de la fidélité en NBA

« Je ne pense pas qu'il ira ailleurs. Et je ne pense pas que j'irai ailleurs non plus ». La rencontre entre les Warriors et les Suns a été l’occasion pour Devin Booker de s’exprimer sur Stephen Curry, véritable légende vivante de Golden State, dont il suit les traces à Phoenix.

À l’image de son aîné, désormais dans sa 17e saison avec les Warriors, l’arrière des Suns ne se voit pas quitter la franchise de l’Arizona. Drafté en 2015, il a d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en 2030 cet été.

Dans le sport professionnel, il devient de plus en plus rare de voir des joueurs effectuer l’intégralité de leur carrière sous un seul maillot. Stephen Curry et Devin Booker sont ainsi des exceptions.

« Ceux qui me viennent à l’esprit, ce sont Tim Duncan, Dirk Nowitzki et Kobe Bryant », explique Devin Booker. « J’ai eu la chance de les affronter en fin de carrière, de voir leurs tournées d’adieu et l’amour qu’ils recevaient. À ce moment-là, non seulement leur ville, mais toutes les villes NBA leur témoignaient du respect pour leur loyauté. »

« C’est quelque chose de spécial, difficile à expliquer… »

À Phoenix, Devin Booker a tout vécu : les saisons de disette, les exploits individuels, la longue route vers les playoffs, la « bulle » d’Orlando, puis l’ivresse d’une finale NBA disputée en 2021, à un souffle du titre. Un parcours qui fait déjà de lui une figure majeure de la franchise, dans une ville qu’il considère désormais comme chez lui.

« J’ai été adopté à 18 ans. J’ai été soutenu dans les moments difficiles, jusqu’à la finale. La ville m’a vu grandir, et j’ai aimé grandir ici. Je suis sûr que Steph pourrait dire la même chose de ce qu’il a vécu à Golden State. »

L’heure n’est toutefois pas à la tournée d’adieu. Ni pour Devin Booker, qui n'a que 29 ans, ni pour Stephen Curry.

« On le sait : des joueurs de ce calibre, il n’y en a pas beaucoup. Et je sais qu’il occupe une place particulière dans le cœur de tous ici, dans la Bay Area. À Phoenix, je ressens un amour similaire. C’est quelque chose de spécial, difficile à expliquer… C’est un amour différent. Et je ne l’échangerais pour rien au monde. »

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 ☆ PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 ☆ PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 ☆ PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 ☆ PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHX 75 37 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHX 7 36 51.1 45.7 83.6 1.4 2.6 4.0 7.4 3.0 0.4 4.1 0.4 30.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.