Draymond Green veut consolider sa place parmi les plus grands défenseurs de l’histoire

La saison passée, Draymond Green a décroché sa cinquième sélection dans la première équipe All-Defensive, qui venait s'ajouter aux quatre dans le seconde. Ce total de neuf présences dans une des deux équipes défensives de la saison régulière le place au même niveau que Michael Jordan, Gary Payton ou Hakeem Olajuwon.

Mais aussi aux portes d'un club très fermé, où se trouvent ceux qui ont inscrit leur nom à dix reprises à ce palmarès. Ils ne sont que cinq : Tim Duncan (15), Kobe Bryant et Kevin Garnett (12), Kareem Abdul-Jabbar (11) et Scottie Pippen (10). Dès lors, pas besoin d'aller bien loin pour trouver une motivation supplémentaire.

« Quand on voit une telle liste, ça devient immédiatement votre motivation, votre ‘pourquoi ?'. Je dois tout donner pour être dedans. Quand on la regarde, on se dit qu'on veut en être. C'est captivant. Franchement, ça vous consume », indique le quadruple champion NBA pour The Athletic. « On veut toujours avoir plus de récompenses et j'aimerais ajouter celle-là, rien que pour me dire qu'un gamin de Saginaw soit capable de la voir et de se dire que son nom est dedans. C'est un énorme, énorme objectif. »

Défier Victor Wembanyama le plus longtemps possible

Défenseur de l'année en 2017 et donc neuf fois dans les All-Defensive Teams, ainsi que véritable baromètre d'une des meilleures équipes de l'histoire, Draymond Green a déjà son nom gravé dans la liste des plus grands défenseurs de tous les temps. Mais l'idée de faire toujours mieux et surtout de continuer de se battre face à une jeune génération sont des défis passionnants.

Car les Evan Mobley, Dyson Daniels, Luguentz Dort, Amen Thompson – ses compagnons dans la First Team All-Defense en 2025 – ont tous moins de 26 ans. Sans oublier Chet Holmgren ou Jaren Jackson Jr. par exemple, ou évidemment Victor Wembanyama, appelé à devenir le meilleur défenseur de la NBA pendant un long moment.

Bref, la nouvelle vague arrive et le « vieux » Draymond Green (35 ans) veut faire de la résistance. « Pour un compétiteur comme moi, l'idée c'est de se demander comment stopper ce mouvement pendant un an de plus », décrit-il. « Et je ne veux pas voir Wembanyama échouer, mais le compétiteur que je suis, qui est dans cette course depuis dix ans, se pose la question : comment puis-je rester dans la course ? »

« Combien de temps vais-je pouvoir encore rivaliser avec les jeunes ? »

Si le Français est désormais le grand favori pour le trophée de DPOY, l'intérieur des Warriors ne veut clairement pas déjà baisser les bras. « C'est mon état d'esprit », poursuit-il. « Je ne me dis pas que, mince, il va le gagner. Non. C'est un des meilleurs et quand un des meilleurs est là, on veut se mesurer à lui, même à 35-36 ans. La saison passée, rien ne m'a fait plus plaisir que l'âge des joueurs avec moi dans la première équipe défensive. Combien de temps vais-je pouvoir encore rivaliser avec les jeunes ? Avant j'étais le jeune qui voulait se mesurer aux autres, maintenant, je me demande combien de temps je peux tenir avant de prendre ma retraite. »

Aurait-il déjà une idée de la réponse ? Combien de temps encore imagine-t-il jouer en NBA ?

« Si on m'avait posé la question il y a un an, j'aurais répondu une ou deux années de plus. Mais mon corps se sent bien et de mieux en mieux chaque année. Je m'amuse encore à jouer à haut niveau, à me mettre des objectifs, à suivre le processus et à essayer de les atteindre. Donc je ne dirais plus un ou deux ans. Je ne mets pas de chiffres précis non plus. Comme je le dis toujours, le basket me dira quand ce sera le moment d'arrêter »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 ☆ GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 ☆ GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 ☆ GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 ☆ GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 68 29 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GOS 7 29 47.8 44.4 54.5 0.6 5.6 6.1 6.1 4.0 0.7 2.6 0.6 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.