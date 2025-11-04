Matchs
Amen Thompson a survolé les débats face à Dallas

NBA – Avec ses 27 points et ses dunks, ainsi que sa connexion avec Alperen Sengun, l'ailier des Rockets a été important dans le succès de Houston.

Durant quelques minutes en deuxième quart-temps face à Dallas, Amen Thompson a fait le spectacle avec plusieurs dunks de suite. Notamment un alley-oop après avoir manqué un lancer-franc. Il rate sa tentative mais parvient à prendre son rebond offensif avec un impressionnant bond. Il sauve la balle, l'envoie à Alperen Sengun, qui lui renvoie l'ascenseur avec une passe et ça se termine avec un dunk arrière.

Une action d'éclat, une parmi d'autres entre les deux hommes dans cette victoire face aux Mavericks. Le Turc a délivré six passes dans ce match, dont trois pour son coéquipier. Amen Thompson, lui, a donné quatre passes, dont trois également pour l'intérieur.

« J'adore la connexion que j'ai avec Amen. Je sais toujours où il se trouve. Il me cherche constamment et je le cherche tout le temps », analyse Alperen Sengun.

Le frère d'Ausar a aussi montré son agressivité en un-contre-un et en transition, ce que Jason Kidd veut souligner, pour terminer avec 27 points à 11/18 au shoot. Sa deuxième meilleure marque en carrière.

« Tout le monde parle de sa défense, mais je trouve qu'offensivement, il a progressé », juge le coach des Mavericks. « Il prend l'avantage en un-contre-un. Il va dans la raquette, ce qui apporte des layups ou des lancers-francs. Il s'est amélioré, c'est clair, et les Rockets ont confiance en lui pour faire le juste choix. »

Amen Thompson Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 HOU 62 22 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5
2024-25 HOU 69 32 55.7 27.5 68.4 2.8 5.4 8.2 3.8 2.4 1.4 2.0 1.3 14.1
2025-26 HOU 5 33 46.7 9.1 69.2 1.8 4.2 6.0 5.8 2.8 0.8 2.6 0.2 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Jonathan Demay
