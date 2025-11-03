NBA
Joueurs de la semaine | Shai Gilgeous-Alexander ouvre son compteur

Publié le 3/11/2025 à 21:44

Shai Gilgeous-Alexander, le MVP sortant, est élu « Joueur de la semaine » pour la première fois de la saison. En compagnie de Tyrese Maxey.

Shai Gilgeous-AlexanderAprès Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo, c'est maintenant au tour de Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) et Tyrese Maxey (Sixers) de recevoir les honneurs de la NBA, dans la catégorie « Players Of the Week ». Eux qui auraient déjà fait de beaux vainqueurs la semaine dernière…

Patron de la dernière équipe encore invaincue cette saison (7-0), Shai Gilgeous-Alexander a aligné des statistiques de 28.8 points, 6.5 passes et 4.5 rebonds sur quatre matchs, à 52% au shoot et 100% aux lancers-francs. Sans carton particulier, mais en restant toujours autour de la barre des 30 points, sans forcer.

Quant à Tyrese Maxey, défait à une reprise en quatre rencontres, il poursuit son entame de saison canon, avec ses 33.5 points, 9.8 passes, 5.3 rebonds et 1.3 interception de moyenne sur la semaine (à 47% au tir, 40% à 3-points et 89% aux lancers). On retiendra notamment son match à 43 points contre Orlando ou son gros « double-double » (39 points et 10 passes décisives) contre Washington.

C'est la septième fois que Shai Gilgeous-Alexander est nommé « Joueur de la semaine » dans sa carrière. Pour Tyrese Maxey, il s'agit de la troisième fois.

Par Florian Benfaid
