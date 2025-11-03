Luka Doncic : « L’impact de Marcus Smart est incroyable ! »

Après trois matches à 40 points et plus, Luka Doncic a repris ses bonnes habitudes avec un triple-double face au Heat : 29 points, 11 rebonds, 10 passes. Mais le plus important, c'est cette troisième victoire de suite, acquise sans LeBron James bien sûr, mais aussi sans Deandre Ayton, touché au dos.

« Tant qu’on gagne, peu importe le nombre de points que je marque » rappelle le Slovène. « Miami joue un super basket cette saison, leur rythme était fou. Alors le plus important, c’est de faire ce qu’il faut pour gagner, point. »

Même réponse lorsqu'on lui demande comment il gère son vilain 1 sur 11 à 3-points. « Il reste quoi… 74 ou 75 matches dans la saison. Donc évidemment, il y aura des soirs sans. Mais le but, c’est simplement de chercher de meilleurs tirs et de ne pas ruminer. On a gagné, c’est tout ce qui compte. Maintenant, on passe à la suite et on essaie d’enchaîner une autre victoire » peut-il ainsi détailler.

Les Lakers en harmonie dans les systèmes de JJ Redick

La stat la plus importante pour Luka Doncic, ce sont les 33 passes décisives délivrées. « Je pense qu’on a vraiment bien fait circuler le ballon ce soir. Franchement, on aurait pu marquer 150 points. Si Austin Reaves et moi avions rentré un peu plus de tirs, on aurait sûrement atteint ce chiffre. Mais le plus important, c’est la façon dont on a commencé le match : bien défensivement, et en partageant la balle. 33 passes décisives, c’est pas mal. On partage la balle, tout le monde participe, pas seulement moi ou Austin. Toute l’équipe se sent bien dans cette attaque. »

De l'autre côté du terrain, il y a un nouveau leader avec Marcus Smart, ancien meilleur défenseur de la NBA. Alors que l'ancien Celtic a compilé 11 points, 4 passes, 3 rebonds et 2 interceptions en 27 minutes, Luka Doncic insiste sur son importance dans le jeu.

« Son impact est incroyable ! J’ai souvent joué contre lui, il défendait sur moi tout le temps, donc je sais ce que ça fait pour l’adversaire. Je suis très content qu’il soit dans mon équipe. Il se donne à fond à chaque match, chaque minute, chaque seconde. Respect à lui » conclut-il. Et voilà les Lakers à cinq victoires pour deux défaites.