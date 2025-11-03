En troisième option, RJ Barrett gagne en efficacité

Lors du camp d’entraînement, RJ Barrett promettait qu’il saurait peser sur le jeu malgré l’arrivée de Brandon Ingram, venue rebattre les cartes au sein des Raptors. Après sept matchs, les faits lui donnent raison : l'ancien Knick réalise l’un de ses meilleurs débuts de saison en carrière.

Il tourne actuellement à 20.4 points, 4.4 rebonds et 3.4 passes, avec de l'adresse (56% au tir, 37% à 3-points). Face à Memphis jeudi, il a signé sa meilleure performance de la saison : 27 points à 10/19 aux tirs.

« Avec Brandon Ingram, les tirs sont plus faciles parce que c'est une menace supplémentaire sur laquelle les équipes adverses doivent se focaliser » explique l’ailier des Raptors. « Je pense que nous faisons du bon travail parce que tout le monde partage le ballon sur le terrain et pour être honnête, nous shootons tous très bien. »

Aux côtés de Brandon Ingram et de Scottie Barnes, RJ Barrett s’est installé dans le rôle de troisième option offensive, et ça fonctionne. Pendant que les défenses se focalisent sur les deux All-Stars, le Canadien se rend disponible : catch-and-shoot, coupes ou un-contre-un s'il a un duel favorable. Surtout, il force moins qu'auparavant.

« Au début de ma carrière, je n’aurais pas aimé jouer dans cette configuration »

« C’est un meilleur shooteur à 3-points, mais il prend aussi de meilleurs tirs » félicite Darko Rajakovic. « Il ne force pas des tirs en sortie de dribble et il ne prend pas des tirs compliqués. Il arrive à se positionner dans les bons endroits sur le terrain et ses coéquipiers font du super travail pour le trouver et lui donner des tirs ouverts. »

À l’aube de sa septième saison en NBA, RJ Barrett affiche un état d’esprit différent.

« Je pense qu’au début de ma carrière, je n’aurais pas aimé jouer dans cette configuration, je n'étais pas assez mature » souligne RJ Barrett. « Maintenant, je suis plus âgé, j’ai eu d’autres expériences et le plus important, c’est que l’équipe gagne. C'est comment aider l’équipe et comment s'adapter à la manière de jouer de l'équipe. Ce n’est pas nécessairement ce que vous faites ou ce que vous voulez faire, mais ce dont l’équipe a besoin. »

Depuis le début de saison, l’ancien de New York ne prend que 13.5 tirs par soir, son plus bas total depuis son année rookie et pourtant, il n’a jamais été aussi adroit.

Après le duel de mardi prochain face à Milwaukee, les Raptors (3-4) entameront un « road trip » à l’Est de cinq matchs avec des adversaires abordables tels que les Nets ou les Pacers. L’occasion de voir si RJ Barrett pourra continuer sur sa lancée et aider les Raptors à enchaîner les victoires. Et continuer à remonter au classement ?

R.J. Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NYK 56 30 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NYK 72 35 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NYK 70 35 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NYK 73 34 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.2 0.2 19.6 2023-24 * All Teams 58 32 49.5 36.0 71.5 0.9 4.5 5.4 3.3 2.2 0.5 2.2 0.4 20.2 2023-24 * TOR 32 34 55.3 39.2 62.9 1.1 5.3 6.4 4.1 2.6 0.6 2.5 0.4 21.8 2023-24 * NYK 26 30 42.3 33.1 83.1 0.7 3.5 4.3 2.4 1.7 0.5 1.8 0.3 18.2 2024-25 TOR 58 32 46.8 35.0 63.0 1.1 5.3 6.3 5.4 2.4 0.8 2.8 0.3 21.1 2025-26 TOR 6 32 56.8 40.7 81.3 0.3 3.8 4.2 3.0 2.8 1.5 2.2 0.3 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.