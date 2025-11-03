Collin Sexton, une note qui manque au Jazz

Du côté de Charlotte, avant même le début de saison, on soulignait l'impact positif de Collin Sexton dans le groupe, avec son énergie et sa mentalité. Fort logiquement, si les qualités de l'arrière sont arrivées chez les Hornets, c'est qu'elles ont quitté son ancienne équipe, le Jazz.

« Collin est un des bosseurs les plus intenses que j'ai côtoyés et aussi une des personnes les plus sympas. En trois ans ensemble, je lui ai dit sans doute une centaine de fois que je l'aimais et qu'il me rendait dingue. Les deux sont vrais : son énergie est contagieuse », commente Will Hardy, le coach d'Utah. « Il me manque. J'adore Collin, vraiment », ajoute Keyonte George. « Je lui ai dit qu'il me manquait, que son énergie me manquait. »

Le joueur a retrouvé ses anciens coéquipiers dimanche soir, dans la victoire des Hornets, en compilant 10 points et 12 passes en l'absence de LaMelo Ball. Là encore, l'ancien de Cleveland a fait le travail en défense.

« Quand on l'observe, on voit qu'il met la pression sur tout-terrain. Tout le monde voit ça et le banc est impliqué, les coaches, chacun frappe des mains, hausse le ton », décrit Keyonte George, en remarquant que personne n'a pris la suite de ce mouvement cette saison à Utah.

Mais qui pourrait bien enfiler ce costume ? Lauri Markkanen ou George lui-même par exemple, qui sont les plus anciens de la franchise dans le groupe (avec Walker Kessler), étant arrivé en 2022 et 2023.

« Peu importe qui c'est, dès que quelqu'un donne le ton, les autres suivent », poursuit Keyonte George. « On doit avoir cette même énergie. C'est inexplicable. On doit respecter notre sport. »

Collin Sexton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CLE 82 32 43.0 40.2 83.9 0.7 2.2 2.9 3.0 2.3 0.5 2.3 0.1 16.7 2019-20 CLE 65 33 47.2 38.0 84.6 0.9 2.2 3.1 3.0 2.2 1.0 2.4 0.1 20.8 2020-21 CLE 60 35 47.5 37.1 81.5 1.0 2.1 3.1 4.4 2.6 1.0 2.8 0.2 24.3 2021-22 CLE 11 29 45.0 24.4 74.4 1.2 2.1 3.3 2.1 2.3 0.9 2.8 0.0 16.0 2022-23 UTH 48 24 50.6 39.3 81.9 0.8 1.4 2.2 2.9 2.3 0.6 1.8 0.1 14.3 2023-24 UTH 78 27 48.7 39.4 85.9 0.9 1.7 2.6 4.9 2.0 0.8 2.1 0.2 18.7 2024-25 UTH 63 28 48.0 40.6 86.5 1.0 1.8 2.7 4.2 2.3 0.7 2.5 0.1 18.4 2025-26 CHA 6 25 56.1 52.9 82.9 0.2 2.2 2.3 4.2 2.7 0.7 2.3 0.0 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.