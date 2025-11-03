Willie Green s’en prend au manque d’envie de ses joueurs

Rien ne va plus à New Orleans, où le groupe de Willie Green s'est encore sabordé face à OKC avec une entame catastrophique et n'a jamais su se remettre dans le droit chemin pour s'incliner de 31 points au final (137-106).

Certes, c'est le champion en titre en face, mais c'est surtout le sixième revers en six matchs pour des Pelicans qui se retrouvent au même rang que les Nets. Si on n'en attendait guère mieux de Brooklyn, les coéquipiers de Zion Williamson espéraient quant à eux faire bien meilleure figure.

Face à Oklahoma City, Willie Green a déploré le visage affiché par son équipe, sans révolte malgré la situation pour le moins alarmante.

« Quand tu joues contre une très bonne équipe, tu dois constamment te battre, surtout en défense. Il y a eu des moments où on l'a fait, mais ce n'est pas assez bon. Et c'est ce que j'ai dit au groupe : individuellement, collectivement, ce n'est pas assez. Surtout, peu importe qui tu joues, tu dois avoir cette mentalité. On ne peut pas seulement se reposer sur notre scoring, donc défensivement on doit être meilleur », a-t-il déclaré.

Se remettre au travail

Après avoir concédé deux énormes revers face à Boston (-32) et Denver (-34), New Orleans semblait avoir relevé la tête lors de sa dernière sortie contre les Clippers, malgré une nouvelle défaite à l'arrivée (126-124). Ce match raté face à OKC replonge toute l'équipe dans l'embarras.

« On a vu quelques séquences où on l'a fait. Mais la clé, c'est que tous les joueurs soient à la même longueur d'onde, qu'ils comprennent le plan de jeu et qu'ils le mettent en place, en étant solides physiquement. On a encore trop de moments où on flanche. Surtout contre cette équipe, on ne peut pas perdre le ballon, on doit les surclasser physiquement, et c'est tout l'inverse qui s'est produit », a ajouté Willie Green.

Entraîneur de la franchise de Louisiane depuis 2021, Willie Green a déjà traversé des tempêtes. En voilà une de plus à laquelle il va essayer de résister.

« C'est une longue saison. On doit continuer de travailler, y mettre du nôtre, retourner à l'entraînement et repartir de là. Le plus important, c'est de rester ensemble, de continuer à se battre pour essayer d'enchaîner un match cohérent ».

Les Pelicans recevront Charlotte ce mardi avant d'enchaîner trois déplacements, à Dallas, San Antonio, et Phoenix.