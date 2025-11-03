Matchs
NBA hier
Matchs
hier
OKC
NOR
BRO
PHI
CHA
UTH
CLE
ATL
TOR
MEM
NYK
CHI
PHO
SAS
LAL
MIA
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Willie Green s’en prend au manque d’envie de ses joueurs

Publié le 3/11/2025 à 9:22 Twitter Facebook

L'entraîneur des Pelicans est à la tête d'un bateau à la dérive après avoir concédé sa sixième défaite en six matchs ce dimanche face au Thunder (137-106).

willie greenRien ne va plus à New Orleans, où le groupe de Willie Green s'est encore sabordé face à OKC avec une entame catastrophique et n'a jamais su se remettre dans le droit chemin pour s'incliner de 31 points au final (137-106).

Certes, c'est le champion en titre en face, mais c'est surtout le sixième revers en six matchs pour des Pelicans qui se retrouvent au même rang que les Nets. Si on n'en attendait guère mieux de Brooklyn, les coéquipiers de Zion Williamson espéraient quant à eux faire bien meilleure figure.

Face à Oklahoma City, Willie Green a déploré le visage affiché par son équipe, sans révolte malgré la situation pour le moins alarmante.

« Quand tu joues contre une très bonne équipe, tu dois constamment te battre, surtout en défense. Il y a eu des moments où on l'a fait, mais ce n'est pas assez bon. Et c'est ce que j'ai dit au groupe : individuellement, collectivement, ce n'est pas assez. Surtout, peu importe qui tu joues, tu dois avoir cette mentalité. On ne peut pas seulement se reposer sur notre scoring, donc défensivement on doit être meilleur », a-t-il déclaré.

Se remettre au travail

Après avoir concédé deux énormes revers face à Boston (-32) et Denver (-34), New Orleans semblait avoir relevé la tête lors de sa dernière sortie contre les Clippers, malgré une nouvelle défaite à l'arrivée (126-124). Ce match raté face à OKC replonge toute l'équipe dans l'embarras.

« On a vu quelques séquences où on l'a fait. Mais la clé, c'est que tous les joueurs soient à la même longueur d'onde, qu'ils comprennent le plan de jeu et qu'ils le mettent en place, en étant solides physiquement. On a encore trop de moments où on flanche. Surtout contre cette équipe, on ne peut pas perdre le ballon, on doit les surclasser physiquement, et c'est tout l'inverse qui s'est produit », a ajouté Willie Green.

Entraîneur de la franchise de Louisiane depuis 2021, Willie Green a déjà traversé des tempêtes. En voilà une de plus à laquelle il va essayer de résister.

« C'est une longue saison. On doit continuer de travailler, y mettre du nôtre, retourner à l'entraînement et repartir de là. Le plus important, c'est de rester ensemble, de continuer à se battre pour essayer d'enchaîner un match cohérent ».

Les Pelicans recevront Charlotte ce mardi avant d'enchaîner trois déplacements, à Dallas, San Antonio, et Phoenix.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Zion Williamson 30 28.6 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 3.0 1.2 0.9 2.7 24.6
Brandon Ingram 18 33.1 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 3.8 0.9 0.6 2.5 22.2
Trey Murphy Iii 53 35.0 45.4 36.1 88.7 0.9 4.2 5.1 3.5 1.9 1.1 0.7 2.1 21.2
C.j. Mccollum 56 32.7 44.4 37.3 71.7 0.8 3.0 3.8 4.1 1.9 0.8 0.4 2.2 21.1
Dejounte Murray 31 32.7 39.3 29.9 82.3 0.5 5.9 6.5 7.4 3.4 2.0 0.4 2.0 17.5
Jordan Hawkins 56 23.6 37.2 33.1 81.6 0.4 2.4 2.8 1.2 1.0 0.5 0.4 0.9 10.8
B.j. Boston, Jr. 42 23.6 43.6 35.0 78.8 0.7 2.5 3.2 2.2 1.2 1.3 0.2 1.7 10.7
Kelly Olynyk 20 25.4 50.0 38.9 75.4 1.9 4.0 5.9 3.6 2.1 0.9 0.6 3.2 10.7
Jose Alvarado 56 24.4 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.5 1.3 0.3 1.6 10.3
Herb Jones 20 32.4 43.6 30.6 82.5 1.1 2.8 3.9 3.3 1.8 1.9 0.5 3.3 10.3
Keion Brooks, Jr. 14 23.7 48.6 32.6 73.3 0.9 3.3 4.1 0.9 0.9 0.7 0.7 2.1 10.1
Yves Missi 73 26.8 54.7 0.0 62.3 3.5 4.7 8.2 1.4 1.1 0.5 1.3 2.0 9.1
Lester Quinones 9 18.5 38.6 31.7 83.3 0.1 1.6 1.7 2.6 1.1 0.3 0.2 2.0 8.6
Jaylen Nowell 8 21.0 35.6 29.6 63.6 0.8 1.8 2.5 2.3 1.0 0.1 0.5 1.1 8.4
Bruce Brown, Jr. 23 24.7 41.0 35.6 75.0 1.0 3.2 4.2 2.4 0.9 0.7 0.3 2.0 8.2
Karlo Matkovic 42 18.8 57.4 31.8 77.3 1.5 3.5 5.0 1.1 1.0 0.5 1.0 2.5 7.7
Antonio Reeves 44 15.0 45.6 39.5 80.0 0.4 1.0 1.4 0.9 0.7 0.5 0.1 0.9 6.9
Jeremiah Robinson-earl 66 18.8 45.5 34.1 83.6 1.7 3.1 4.8 1.3 0.8 0.6 0.1 1.2 6.3
Javonte Green 50 21.8 44.6 35.2 75.8 1.0 2.6 3.6 0.9 0.6 1.1 0.6 1.5 5.8
Jamal Cain 37 13.6 43.0 32.5 68.0 0.7 1.6 2.3 0.6 0.6 0.6 0.2 1.2 5.3
Elfrid Payton 18 21.5 36.6 16.7 57.1 0.8 2.9 3.7 8.1 2.9 1.0 0.4 1.3 4.4
Daniel Theis 38 16.3 47.3 24.3 83.8 1.2 3.2 4.3 1.6 0.7 0.5 0.5 1.8 4.3
Kylor Kelley 3 19.7 44.4 0.0 50.0 1.3 4.7 6.0 1.0 1.0 0.3 0.3 2.3 3.3
Mo Bamba 4 15.3 44.4 0.0 100.0 1.5 4.8 6.3 0.5 0.3 0.0 0.8 1.8 2.5
Trey Jemison 16 10.4 46.9 0.0 38.1 1.4 1.4 2.8 0.6 0.6 0.4 0.4 1.7 2.4

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New Orleans Pelicans en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes