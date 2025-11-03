La Jordan Tatum 4 poursuit son petit bonhomme de chemin. Même si Jayson Tatum, toujours convalescent après sa rupture du tendon d'Achille, n'est pas sur les parquets, Jordan Brand s'efforce de maintenir l'engouement autour de la quatrième chaussure signature de la superstar des Celtics.

La Jordan Tatum 4 a été conçue dans le même moule que les précédentes, que ce soit au niveau de la tige, plus épurée, du talon, où l'on retrouve le numéro zéro du joueur, ainsi que de la semelle, équipée d'une mousse en Cushlon 3.0 et d'un amorti « Zoom Air » sous l'avant du pied.

Après les coloris « St. Louis » et « Bloodline », c'est cette version « Green Glow » qui a été choisie pour investir le marché mondial. La tige et la semelle apparaissent principalement dans ce vert turquoise, avec des finitions en noir et rouge. Le « Jumpman » et les contours du logo « JT » ressortent en noir sur l'empeigne et la languette. Le numéro zéro est quant à lui bien visible en rouge sur le talon.

La Jordan Tatm 4 “Green Glow” est d'ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.