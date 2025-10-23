Pariez en ligne avec Unibet
La Jordan Tatum 4 « Bloodline » au rendez-vous de la reprise

Sneakers – Si la superstar des Celtics n'a pas été de la partie pour « l'Opening Night » de Boston, sa quatrième chaussure signature célèbre la reprise de la NBA avec ce coloris « Bloodline ».

Comme pour Puma avec la Hali 1 de Tyrese Haliburton, Jordan Brand se retrouve confronté à un exercice compliqué, à promouvoir la sortie de la Jordan Tatum 4 sans l'appui de Jayson Tatum, touché au tendon d'Achille et actuellement sur la touche.

La pirouette est loin d'être évidente mais la marque au « Jumpman » a de quoi être confiante au moment de sortir ce nouveau coloris « Bloodline » pour lancer la saison NBA.

La Jordan Tatum 4 a été conçue dans le même moule que les précédentes, que ce soit au niveau de la tige, plus épurée, du talon, où l'on retrouve le numéro zéro du joueur, ainsi que de la semelle, équipée d'une mousse en Cushlon 3.0 et d'un amorti « Zoom Air » sous l'avant du pied.

Le premier coloris « St. Louis » est officiellement sorti vendredi dernier en France. On connaît déjà le deuxième, et ce sera cette version « Bloodline », en noir, rouge et blanc, avec une tige en noir assortie de bandes blanches et de finitions en rouge, pour faire ressortir le « Jumpman » et le logo « JT » du joueur des Celtics sur la languette. Son numéro zéro apparaît également en rouge sur le talon.

La Jordan Tatum 4 « Bloodline » est à retrouver sur Basket4ballers au prix de 130 euros.

Par Romain Davesne
