Quand NBA 2K26 dévoile la Tatum 4 !

Grosse gaffe ou coup de génie ? Les premiers utilisateurs de NBA 2K26 ont eu l'agréable surprise de découvrir la Tatum 4 aux pieds de Jayson Tatum dans le jeu, ce alors que la quatrième chaussure de JT n'avait pas encore été teasée par Jordan Brand !

Ces quelques captures d'écran permettent ainsi de se faire un bon aperçu du look de la Jordan Tatum 4 qui conserve l'ADN des modèles précédents au niveau de la composition de la tige, ici en rouge, noir et blanc. Le logo JT est toujours présent sur la languette. Le numéro 0 sur le talon est en revanche bien plus imposant. La semelle devrait également conserver le même attelage avec une mousse en Cushlon 3.0 assortie d'une unité Zoom Air.

En attendant une présentation officielle de la marque au Jumpman, il se murmure que la Jordan Tatum 4 sera au rendez-vous de la reprise de la saison régulière en NBA avec une sortie le 23 octobre. Une rentrée qui se fera malheureusement sans le principal intéressé, victime d'une rupture du tendon d'Achille en mai dernier.

(Via SneakerNews)