Noah Penda se fait sa place dans la rotation du Magic

Le match était déjà joué lorsqu'il a fait son apparition sur le parquet. Son équipe menant de 24 points à Washington, Noah Penda a pu disputer les sept dernières minutes de la rencontre. Le temps de cumuler 3 points, 3 passes, 2 contres et 2 rebonds.

Mais également de confirmer que le Français s'installe progressivement dans les rotations du Magic. Non-sollicité lors des trois premières rencontres, le 32e choix de la Draft 2025 est d'abord apparu sur le parquet des Sixers (3 points en 7 minutes), celui des Pistons (4 points en 12 minutes) et enfin celui des Hornets (3 points en 17 minutes).

Que des matchs aux écarts conséquents certes, mais Jamahl Mosley considère qu'il est plus à l'aise dans son rôle. « On l'a placé dans différentes situations, et s'il y a une chose qui le caractérise, c’est qu’il peut défendre à plusieurs postes. Il n’a pas peur des moments importants et fait un super boulot au rebond. Il accomplit tout ce qu'on lui demande dès qu’il entre sur le terrain », indique le coach.

Au même poste que Franz Wagner

Le natif de Paris n'a d'autre choix que d'être patient puisqu'évoluent à son poste l'un des meilleurs éléments offensifs de l'équipe, Franz Wagner, ainsi que Tristan Da Silva derrière lui. Mais son implication défensive a déjà retenu l'attention de certains de ses coéquipiers.

« Je suis impressionné par son calme. (Jeudi face aux Hornets), il a fait quelques pénétrations puissantes qui se sont transformées en points pour nous. Et il défend très bien. C’est un joueur très énergique qui n’a pas besoin de beaucoup toucher le ballon, mais il reste totalement concentré », décrivait récemment Jonathan Isaac.

Ce dernier, connu pour ses qualités défensives justement, ajoutait : « En ce moment, il a une bonne approche du jeu. Il entre sur le terrain quand on a besoin de lui et donne toujours le maximum. » De quoi continuer à grappiller les minutes ?

