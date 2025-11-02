Les Kings ont livré un combat « à rendre fière Sacramento »

Novembre 2015, Rudy Gay – 36 points ce soir-là – et sa bande font leur loi sur le parquet des Bucks d'un encore très jeune Giannis Antetokounmpo. Depuis cette date, les Kings ne s'étaient plus imposés dans le Wisconsin. Dix ans de disette effacés la nuit passée par une victoire marquante pour les Californiens.

Car les hommes de Doug Christie, qui se présentaient avec un bilan opposé à celui des Bucks (1 victoire – 4 défaites), ont d'abord subi un orage local : 47 points encaissés dès le premier quart-temps (47-36). Avec un Giannis (26 points) si bien soutenu au « scoring », avec cinq joueurs à 16 points ou plus à ses côtés, difficile de faire face.

Les Kings ont pourtant trouvé les moyens de rester au contact dans le jeu. Le tout dans un contexte de match physique durant lequel des fautes techniques ont dû être distribuées. À l'instar de ce premier accrochage survenu dans le premier quart-temps entre Bobby Portis et Domantas Sabonis.

« On aime ça. Au bout du compte, vous savez comment je joue. C’est une source de motivation. Je pense que ça nous a rendus encore plus unis », juge Dennis Schröder à propos de cette séquence où Russell Westbrook s'est spontanément manifesté en séparant les deux hommes, avant d'afficher son soutien à son coéquipier lituanien.

Un effet Russell Westbrook

« Russell a tout de suite soutenu Domas, en s’assurant d’être là pour lui. Je pense que ça montre qu’on veut vraiment devenir une équipe, et on est en train d’y arriver. J’étais vraiment content. J’étais sur le banc à ce moment-là, je ne pouvais pas entrer sur le terrain, sinon j’aurais été suspendu. Mais Russell l’a défendu, et je pense que ça nous a donné de l’énergie », dit encore Schröder.

Cet épisode allait précéder une autre échauffourée dans le troisième quart-temps, quand le même Westbrook a commis une faute volontaire sur Antetokounmpo – avec une main au niveau du cou – pour l'empêcher de poursuivre sa contre-attaque.

Cette séquence a eu un effet favorable pour les visiteurs, car Zach LaVine et les siens ont pris plus de 10 points d'avance dans les minutes qui ont suivi. Une avance qui allait être maintenue pendant un bon moment, même s'il leur a fallu batailler jusqu'aux derniers instants pour avoir le dernier mot.

Les Kings ont vu de quoi ils sont faits

À l'issue d'une grosse bataille donc, saluée par Doug Christie. « Cette équipe, là, a montré le type de caractère dont je pense que toute la ville de Sacramento serait extrêmement fière. Pour moi, c’est une grosse, grosse victoire. Ce n’est qu’un match, mais si on continue à se battre comme ça, on gagne. Certains des matchs précédents, on les aurait gagnés aussi. Ils n’ont pas abandonné. Ils ne se sont pas plaints. Ils ont juste continué à grignoter l’écart jusqu’au coup de sifflet final », livre le coach.

De quoi redonner du jus à une équipe qui restait sur trois défaites de rang et connaît un début de saison délicat. « On en avait vraiment besoin. Gagner, ça fait toujours du bien. Quand tu perds, tu essaies de comprendre pourquoi. Perdre, ce n’est jamais une bonne sensation, alors celle-ci fait vraiment du bien. C’est vraiment, vraiment difficile de gagner dans cette ligue, et aujourd’hui, on a réussi à en arracher une », apprécie Schröder.

Et ce que Doug Christie retiendra, c'est la manière. « C’est exactement ce que j’aime, ce que je veux voir. Parce qu’au fond, on ne découvre vraiment qui on est les uns les autres que quand la situation se corse. Quand tout va bien, que tout est facile et que tout tourne en ta faveur… C’est quand ça se complique qu’on voit de quoi on est faits. Jusqu’où sommes-nous prêts à aller ? […] Alors bien joué, mais si ce n'est qu'un match. Il y en a un autre à Denver », termine le coach.