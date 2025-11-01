Matisse Thybulle opéré du pouce et absent au moins un mois

Les Blazers viennent d'annoncer que Matisse Thybulle a été opéré pour soigner une déchirure du ligament collatéral ulnaire du pouce gauche. L’arrière/ailier de Portland sera réévalué d’ici quatre à six semaines…

Le joueur de 28 ans s’est blessé mercredi soir face au Jazz. À la fin du premier quart-temps, après une contre-attaque, il s’est saisi de la main gauche avant de quitter ses coéquipiers au début de la deuxième période. Une IRM passée jeudi a confirmé la déchirure, et l’opération a été effectuée dans la foulée.

Pour Matisse Thybulle, il s’agit d’un nouveau coup d’arrêt. Déjà privé de la majeure partie de la saison dernière en raison de blessures au genou et à la cheville, il avait pourtant fini fort le dernier exercice.

Toujours aussi précieux défensivement (quand il peut jouer…), l'ancien des Sixers avait choisi de rempiler dans l'Oregon, qui tente justement de construire une identité défensive forte autour notamment de Toumani Camara.

Matisse Thybulle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHL 65 20 42.3 35.7 61.0 0.7 1.0 1.6 1.2 2.2 1.4 0.8 0.7 4.7 2020-21 PHL 65 20 42.0 30.1 44.4 0.5 1.4 1.9 1.0 2.0 1.6 0.5 1.1 3.9 2021-22 PHL 66 26 50.0 31.3 79.1 0.6 1.7 2.3 1.1 2.4 1.7 0.6 1.1 5.7 2022-23 * All Teams 71 17 43.5 36.5 67.9 0.6 1.4 2.0 0.7 1.6 1.2 0.3 0.5 4.1 2022-23 * PHL 49 12 43.1 33.3 75.0 0.4 0.9 1.3 0.5 1.3 0.9 0.2 0.3 2.7 2022-23 * POR 22 28 43.8 38.8 62.5 0.9 2.6 3.5 1.4 2.2 1.7 0.7 0.8 7.4 2023-24 POR 65 23 39.7 34.6 75.9 0.5 1.6 2.1 1.4 1.4 1.7 0.6 0.8 5.4 2024-25 POR 15 21 47.7 43.8 46.7 0.9 2.5 3.5 1.9 0.9 2.2 0.9 0.6 7.5 2025-26 POR 4 12 60.0 66.7 100.0 0.0 1.0 1.0 0.8 1.8 2.5 0.2 0.0 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.