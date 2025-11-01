Matisse Thybulle opéré du pouce et absent au moins un mois

Les Blazers viennent d'annoncer que Matisse Thybulle a été opéré pour soigner une déchirure du ligament collatéral ulnaire du pouce gauche. L’arrière/ailier de Portland sera réévalué d’ici quatre à six semaines…
Le joueur de 28 ans s’est blessé mercredi soir face au Jazz. À la fin du premier quart-temps, après une contre-attaque, il s’est saisi de la main gauche avant de quitter ses coéquipiers au début de la deuxième période. Une IRM passée jeudi a confirmé la déchirure, et l’opération a été effectuée dans la foulée.
Pour Matisse Thybulle, il s’agit d’un nouveau coup d’arrêt. Déjà privé de la majeure partie de la saison dernière en raison de blessures au genou et à la cheville, il avait pourtant fini fort le dernier exercice.
Toujours aussi précieux défensivement (quand il peut jouer…), l'ancien des Sixers avait choisi de rempiler dans l'Oregon, qui tente justement de construire une identité défensive forte autour notamment de Toumani Camara.
|Matisse Thybulle
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|PHL
|65
|20
|42.3
|35.7
|61.0
|0.7
|1.0
|1.6
|1.2
|2.2
|1.4
|0.8
|0.7
|4.7
|2020-21
|PHL
|65
|20
|42.0
|30.1
|44.4
|0.5
|1.4
|1.9
|1.0
|2.0
|1.6
|0.5
|1.1
|3.9
|2021-22
|PHL
|66
|26
|50.0
|31.3
|79.1
|0.6
|1.7
|2.3
|1.1
|2.4
|1.7
|0.6
|1.1
|5.7
|2022-23 *
|All Teams
|71
|17
|43.5
|36.5
|67.9
|0.6
|1.4
|2.0
|0.7
|1.6
|1.2
|0.3
|0.5
|4.1
|2022-23 *
|PHL
|49
|12
|43.1
|33.3
|75.0
|0.4
|0.9
|1.3
|0.5
|1.3
|0.9
|0.2
|0.3
|2.7
|2022-23 *
|POR
|22
|28
|43.8
|38.8
|62.5
|0.9
|2.6
|3.5
|1.4
|2.2
|1.7
|0.7
|0.8
|7.4
|2023-24
|POR
|65
|23
|39.7
|34.6
|75.9
|0.5
|1.6
|2.1
|1.4
|1.4
|1.7
|0.6
|0.8
|5.4
|2024-25
|POR
|15
|21
|47.7
|43.8
|46.7
|0.9
|2.5
|3.5
|1.9
|0.9
|2.2
|0.9
|0.6
|7.5
|2025-26
|POR
|4
|12
|60.0
|66.7
|100.0
|0.0
|1.0
|1.0
|0.8
|1.8
|2.5
|0.2
|0.0
|5.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.