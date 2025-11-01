Kevin Porter Jr. bloqué un mois à l’infirmerie

Neuf petites minutes. C'est le total de Kevin Porter Jr. cette saison. Il n'a disputé qu'une partie de la première rencontre des Bucks, face aux Wizards, avant de se blesser à la cheville gauche, en retombant sur le pied de Bobby Portis. C'était déjà une mauvaise nouvelle pour Milwaukee, mais le pire était encore à venir.

En effet, ce jeudi, pendant un entraînement, l'ancien joueur de Houston s'est blessé au ménisque au genou droit. Il va devoir se faire opérer et restera ensuite à l'infirmerie pendant quatre semaines. Doc Rivers va donc être privé jusqu'à fin novembre, début décembre de son meneur de jeu titulaire.

Et comme il le fait depuis une semaine, le coach a donné les clés de l'attaque à Ryan Rollins, en plus de Giannis Antetokounmpo évidemment.

L'ancien des Warriors vient d'ailleurs de s'illustrer contre son ancienne équipe, en l'absence du Grec, avec 32 points dans la victoire de Milwaukee, et il tourne à 21 points et 5.5 passes de moyenne depuis qu'il est titulaire.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.