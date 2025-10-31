Cooper Flagg entouré de « grands frères »

On l'a déjà écrit, Cooper Flagg jouit d'un statut assez spécial, comme ça pouvait être le cas pour un Tim Duncan il y a quasiment 30 ans, ou lorsque Luka Doncic est justement arrivé à Dallas pour prendre le relais de Dirk Nowitzki, puisqu'il débarque dans une franchise habituée à jouer les premiers rôles, entouré de stars. Le premier choix de la Draft 2025 profite ainsi des conseils de Kyrie Irving depuis le banc et de Klay Thompson sur le terrain, et d'Anthony Davis lorsque ce dernier n'est pas blessé. Champions olympiques et champions NBA, les trois superstars ont pris leur jeune coéquipier de 18 ans sous leurs ailes pour ses débuts en NBA.

« Habituellement quand on est le premier choix de Draft, on doit sauver une franchise », rappelle Klay Thompson. « Je lui ai juste dit : ‘Ta première année, c’est comme un tir à blanc. Tu n’as pas besoin d’avoir d’attentes'. »

Les stars de l'équipe veillent sur lui

Pour Kyrie Irving, qui pourrait revenir dans deux mois, il faut que Cooper Flagg, à 18 ans, pense d'abord à s'éclater. « La première chose à lui dire, c'est de s'amuser et de prendre du plaisir », avait ainsi expliqué le meneur pendant la présaison. « Le travail ne fait que commencer, mais sa situation est assez unique. Être le premier choix de la Draft implique forcément de la pression, et on a toujours cette envie d'imposer sa vision à l'équipe. On veut que tout le monde sache qui on est et gagner le respect de tous. C'est ce qu'il faut pour réussir dans cette ligue. Ici, on ne fait pas de compromis. Pour moi, il s'agit simplement de veiller à ce qu'il ne soit pas submergé par les responsabilités et que ce ne soit pas trop difficile pour lui. »

Même discours chez Anthony Davis qui a vécu cela aux Pelicans, et qui veut jouer les « grands frères ». « On veut qu'il ait confiance, mais qu'il ne se préoccupe pas de la pression. Je m'en occuperai. J. Kidd s'en occupera. Quand Kyrie reviendra, il s'en occupera aussi. On veut juste qu'il aille sur le terrain et qu'il joue au basket. Il aura la pression dans trois, quatre ou cinq ans, quand on aura probablement tous quitté la ligue. Il va devenir un grand joueur, mais nous voulons qu'il progresse. Nous ne voulons pas le brusquer. Mais il sait aussi qu'il veut gagner, et nous savons que nous voulons gagner. »

Un vrai tourbillon

En clair, et tous le répètent : le but est de lui ôter de la pression, et de lui permettre de prendre d'abord du plaisir. Plus jeune joueur de la NBA, Cooper Flagg n'a pas à porter l'équipe sur ses épaules. En revanche, Jason Kidd lui a donné les clés de l'attaque en attendant le retour de Kyrie Irving. Et ça, c'est une sacrée responsabilité. Surtout lorsque ce n'est pas son poste naturel.

« Il a 18 ans… Il va être bon… Il va faire des erreurs » rappelle son coach. « Il va apprendre de ses victoires et de ses défaites, mais occuper ce poste si tôt dans sa carrière ne pourra que le rendre meilleur pour la suite. »

L'intéressé reconnaît que ce n'est pas simple de se retrouver à la tête d'une belle cylindrée à diriger le jeu d'une formation orpheline de Luka Doncic, au son des « Fire Nico »…

« Mentalement, c'est très éprouvant », avait-il confié après son premier succès en NBA. « C'est énorme. J'ai traversé beaucoup d'épreuves ces derniers mois. Ça a été un véritable tourbillon, alors j'essaie simplement de prendre le temps de m'adapter. Ça ne se passe pas toujours parfaitement du premier coup. Alors, j'apprends jour après jour, match après match, minute après minute, à trouver la meilleure façon d'aider mon équipe. Je pense que je commence à être de plus en plus à l'aise, c'est certain. »