Jerami Grant s’épanouit finalement en sortant du banc des Blazers

Il y a un mois, lors du « media day », il assurait ne pas s'attendre à une telle configuration. Jerami Grant a pourtant dû se faire une raison : l'ailier sort désormais du banc des Blazers. C'est le cas depuis le début de saison. Une première pour lui avec les Blazers, et même depuis sa saison 2019/20 avec les Nuggets.
Entre les deux, il s'était révélé sur le plan statistique chez les Pistons. « J'essaie simplement de jouer au basket. Quoi qu'il en soit, je vais l'accepter. Mais j'essaie de jouer au basket », lâchait-il dans la foulée de sa première sortie de l'année. Sixième homme, il avait signé un gros match à 29 points (10/14 aux tirs) face aux Wolves.
Il admettait alors, sans s'étendre, qu'il y avait une différence d'approche au niveau du rythme, du fait de ce changement. « Je ne deviens pas un moins bon joueur parce que je sors du banc », formulait-il après la relance sur le sujet d'une autre journaliste. Le joueur de 31 ans n'était peut-être pas des plus ravis, son changement de statut a un impact favorable direct sur sa production.
Ne plus aller à mi-distance
Car depuis sa sortie initiale, l'ailier-fort a enchaîné les matchs de haut niveau, en se concentrant sur le « scoring », avec 21.6 points de moyenne sur d'excellents pourcentages : 52.5% aux tirs, dont 46.7% à 3-points. Bien loin de sa modeste production à 14 points (37%) de l'an dernier, alors qu'il jouait 5 minutes de plus.
Ce que Tiago Splitter apprécie chez lui ? « Son attitude. Il prend les tirs qu'on veut, c'est-à-dire des layups et des tirs à 3-points, moins de tirs à mi-distance », sourit le remplaçant de Chauncey Billups.
L'an dernier, Jerami Grant avait pris 56 tirs à mi-distance (pour 36% de réussite), ainsi que 76 dans la raquette sans être dans la « restriced area » (la plus proche du cercle – seulement 24% de réussite). Après cinq matchs cette saison, il n'a cette saison pris que deux tirs à mi-distance.
« Je sais qu'il aime ces tirs, mais on essaie de lui montrer d'autres façons de marquer. Il a été incroyable jusqu’ici. (Il s'ajuste) dans notre système, notre façon de jouer », se félicite son coach, dont la formation occupe aujourd'hui la 5e place à l'Ouest avec un bilan positif (3 victoires pour 2 défaites).
|Jerami Grant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|PHL
|65
|21
|35.2
|31.4
|59.1
|0.8
|2.3
|3.0
|1.2
|2.2
|0.6
|1.3
|1.0
|6.3
|2015-16
|PHL
|77
|27
|41.9
|24.0
|65.8
|1.3
|3.4
|4.7
|1.8
|2.8
|0.7
|1.4
|1.6
|9.7
|2016-17 *
|All Teams
|80
|19
|46.3
|37.1
|61.2
|0.5
|2.1
|2.6
|0.6
|1.9
|0.4
|0.6
|1.0
|5.5
|2016-17 *
|OKC
|78
|19
|46.9
|37.7
|61.9
|0.5
|2.1
|2.6
|0.6
|1.8
|0.4
|0.5
|1.0
|5.4
|2016-17 *
|PHL
|2
|21
|35.3
|0.0
|50.0
|0.0
|3.0
|3.0
|0.0
|2.5
|0.0
|1.5
|2.0
|8.0
|2017-18
|OKC
|81
|20
|53.5
|29.1
|67.5
|1.1
|2.9
|3.9
|0.7
|1.9
|0.4
|0.7
|1.0
|8.4
|2018-19
|OKC
|80
|33
|49.7
|39.2
|71.0
|1.2
|4.0
|5.2
|1.0
|2.7
|0.8
|0.8
|1.2
|13.6
|2019-20
|DEN
|71
|27
|47.8
|38.9
|75.0
|0.8
|2.7
|3.5
|1.2
|2.2
|0.7
|0.9
|0.8
|12.0
|2020-21
|DET
|54
|34
|42.9
|35.0
|84.5
|0.6
|4.0
|4.6
|2.8
|2.3
|0.6
|2.0
|1.1
|22.3
|2021-22
|DET
|47
|32
|42.6
|35.8
|83.8
|0.6
|3.5
|4.1
|2.4
|2.3
|0.9
|1.8
|1.0
|19.2
|2022-23
|POR
|63
|36
|47.5
|40.1
|81.3
|0.8
|3.7
|4.5
|2.4
|2.4
|0.8
|1.8
|0.8
|20.5
|2023-24
|POR
|54
|34
|45.1
|40.2
|81.7
|0.7
|2.9
|3.5
|2.8
|2.2
|0.8
|2.1
|0.6
|21.0
|2024-25
|POR
|47
|32
|37.3
|36.5
|84.9
|0.6
|2.9
|3.5
|2.1
|2.3
|0.9
|1.4
|1.0
|14.4
|2025-26
|POR
|5
|28
|52.5
|46.7
|86.5
|1.0
|1.6
|2.6
|1.4
|3.2
|1.4
|1.4
|0.6
|21.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.