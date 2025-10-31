Jerami Grant s’épanouit finalement en sortant du banc des Blazers

Il y a un mois, lors du « media day », il assurait ne pas s'attendre à une telle configuration. Jerami Grant a pourtant dû se faire une raison : l'ailier sort désormais du banc des Blazers. C'est le cas depuis le début de saison. Une première pour lui avec les Blazers, et même depuis sa saison 2019/20 avec les Nuggets.

Entre les deux, il s'était révélé sur le plan statistique chez les Pistons. « J'essaie simplement de jouer au basket. Quoi qu'il en soit, je vais l'accepter. Mais j'essaie de jouer au basket », lâchait-il dans la foulée de sa première sortie de l'année. Sixième homme, il avait signé un gros match à 29 points (10/14 aux tirs) face aux Wolves.

Il admettait alors, sans s'étendre, qu'il y avait une différence d'approche au niveau du rythme, du fait de ce changement. « Je ne deviens pas un moins bon joueur parce que je sors du banc », formulait-il après la relance sur le sujet d'une autre journaliste. Le joueur de 31 ans n'était peut-être pas des plus ravis, son changement de statut a un impact favorable direct sur sa production.

Ne plus aller à mi-distance

Car depuis sa sortie initiale, l'ailier-fort a enchaîné les matchs de haut niveau, en se concentrant sur le « scoring », avec 21.6 points de moyenne sur d'excellents pourcentages : 52.5% aux tirs, dont 46.7% à 3-points. Bien loin de sa modeste production à 14 points (37%) de l'an dernier, alors qu'il jouait 5 minutes de plus.

Ce que Tiago Splitter apprécie chez lui ? « Son attitude. Il prend les tirs qu'on veut, c'est-à-dire des layups et des tirs à 3-points, moins de tirs à mi-distance », sourit le remplaçant de Chauncey Billups.

L'an dernier, Jerami Grant avait pris 56 tirs à mi-distance (pour 36% de réussite), ainsi que 76 dans la raquette sans être dans la « restriced area » (la plus proche du cercle – seulement 24% de réussite). Après cinq matchs cette saison, il n'a cette saison pris que deux tirs à mi-distance.

« Je sais qu'il aime ces tirs, mais on essaie de lui montrer d'autres façons de marquer. Il a été incroyable jusqu’ici. (Il s'ajuste) dans notre système, notre façon de jouer », se félicite son coach, dont la formation occupe aujourd'hui la 5e place à l'Ouest avec un bilan positif (3 victoires pour 2 défaites).

Jerami Grant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHL 65 21 35.2 31.4 59.1 0.8 2.3 3.0 1.2 2.2 0.6 1.3 1.0 6.3 2015-16 PHL 77 27 41.9 24.0 65.8 1.3 3.4 4.7 1.8 2.8 0.7 1.4 1.6 9.7 2016-17 * All Teams 80 19 46.3 37.1 61.2 0.5 2.1 2.6 0.6 1.9 0.4 0.6 1.0 5.5 2016-17 * OKC 78 19 46.9 37.7 61.9 0.5 2.1 2.6 0.6 1.8 0.4 0.5 1.0 5.4 2016-17 * PHL 2 21 35.3 0.0 50.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.5 0.0 1.5 2.0 8.0 2017-18 OKC 81 20 53.5 29.1 67.5 1.1 2.9 3.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.0 8.4 2018-19 OKC 80 33 49.7 39.2 71.0 1.2 4.0 5.2 1.0 2.7 0.8 0.8 1.2 13.6 2019-20 DEN 71 27 47.8 38.9 75.0 0.8 2.7 3.5 1.2 2.2 0.7 0.9 0.8 12.0 2020-21 DET 54 34 42.9 35.0 84.5 0.6 4.0 4.6 2.8 2.3 0.6 2.0 1.1 22.3 2021-22 DET 47 32 42.6 35.8 83.8 0.6 3.5 4.1 2.4 2.3 0.9 1.8 1.0 19.2 2022-23 POR 63 36 47.5 40.1 81.3 0.8 3.7 4.5 2.4 2.4 0.8 1.8 0.8 20.5 2023-24 POR 54 34 45.1 40.2 81.7 0.7 2.9 3.5 2.8 2.2 0.8 2.1 0.6 21.0 2024-25 POR 47 32 37.3 36.5 84.9 0.6 2.9 3.5 2.1 2.3 0.9 1.4 1.0 14.4 2025-26 POR 5 28 52.5 46.7 86.5 1.0 1.6 2.6 1.4 3.2 1.4 1.4 0.6 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.