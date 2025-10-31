Quelles saisons pour les équipes ayant débuté par un 5-0 ?

En attendant peut-être les Bulls et les Sixers, les Spurs ont rejoint le Thunder dans le club des franchises ayant débuté la saison 2025/26 par cinq victoires consécutives. Étonnamment, ça n'était jamais arrivé à San Antonio et ce n’est finalement pas si courant : seules 82 équipes avaient réussi pareille performance auparavant.

Et c'est plutôt un bon indicateur puisque 77 équipes (soit 94 % d'entre elles) ayant débuté par un 5-0 se sont finalement qualifiées en playoffs. Parmi elles, 42 équipes (51 %) ont même atteint la finale de conférence, et 32 (39 %) se sont hissées jusqu'en finale, 22 (27 %) ayant même réussi à décrocher le titre à l'issue de la saison !

Pour les Spurs, qui ont profité d'un calendrier assez clément (déplacements chez les Mavericks et les Pelicans, réceptions des Nets, des Raptors et du Heat), il est évidemment bien trop tôt pour s'enflammer.

Car il faut éviter de rejoindre la courte liste des équipes qui, après un départ parfait, se sont effondrées au point de rater les playoffs. Cela n’est arrivé que cinq fois dans l’histoire. La dernière occurrence remonte à la saison du lockout 1998/99, pourtant réduite à 50 matchs, lorsque les Sonics de Gary Payton avaient commencé par cinq succès avant de terminer sur un bilan équilibré (25 victoires – 25 défaites).

Le pire précédent demeure celui des Warriors de Tim Hardaway et Latrell Sprewell en 1994/95 : après un départ tonitruant (5-0), ponctué d’une large victoire sur les Lakers, la franchise de la Baie s’était totalement écroulée, entraînant le renvoi en cours de saison de Don Nelson et un bilan final de 26 victoires pour 56 défaites.