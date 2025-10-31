La frustration monte déjà chez les Wolves

Si Austin Reaves n'avait pas marqué au buzzer, les Wolves auraient remporté la partie, grâce à un panier de Julius Randle quelques secondes auparavant. Cela aurait été un hold-up car Minnesota avait surtout concentré son effort sur la fin, pour revenir et passer devant. Pour le reste, ce fut très moyen.

« On sait qu'on est une meilleure équipe que ça. Je ne vais pas dormir de la nuit, c'est sûr. C'est frustrant, mais on va trouver les solutions », réagissait Julius Randle après la défaite.

Depuis le début de saison, on revoit les Wolves de la saison passée. Si on parlait des playoffs 2025, ce serait un compliment puisqu'ils ont été jusqu'en finale de conférence. Mais on évoque ici la dernière saison régulière et c'est alors un sacré bémol, tant l'exercice passé fut irrégulier.

Ne plus vivre sur le passé de finaliste de conférence

Contre Denver comme contre Los Angeles, on a observé les mêmes maux qu'en 2024/25 : un coup ça défend, un autre plus du tout.

« On ne peut pas attendre les six dernières minutes pour être physique. On doit jouer comme ça si on veut gagner des matches », estime Mike Conley. « Le coach a parlé de ça toute la matinée et pendant le match », raconte Julius Randle sur la demande d'efforts. « C'est à nous, les joueurs, de les faire. On doit se donner et faire ce qu'on nous demande et on ne le fait pas, pour une raison que j'ignore. »

Le bilan des Wolves n'est pas fameux pour commencer cette nouvelle saison, avec deux victoires pour trois défaites. Et si on entre dans le détail, le premier succès contre Portland fut arraché à la fin, avec les 41 points d'Anthony Edwards qui, blessé, va être absent pendant encore plusieurs jours. Et le second était face à Indiana, qui n'a toujours pas gagné une rencontre cette saison…

« On n'est plus les finalistes de conférence Ouest. On commence à 0-0 comme tous les autres. Si on doit pointer du doigt quelqu'un, c'est le groupe dans son ensemble », remarque le meneur de jeu. « J'ai foi en ce groupe. Je sais qu'on va le faire. On ne doit pas se pointer du doigt, on doit rester soudé », ajoute Julius Randle.