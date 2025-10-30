Un doigt d’honneur à 35 000 dollars pour LaMelo Ball

La NBA n’a une nouvelle fois pas laissé passer l’attitude de LaMelo Ball. Le meneur a écopé d’une amende de 35 000 dollars pour avoir adressé un doigt d'honneur en direction d'un arbitre lors de la défaite de Charlotte à Miami, a annoncé la ligue par l’intermédiaire de James Jones, vice-président exécutif en charge des opérations basket.

L’incident a eu lieu à quatre minutes de la fin du match, alors que la rencontre était déjà pliée en faveur du Heat.

Le joueur des Hornets venait ainsi de se faire sanctionner d'une faute offensive sur Davion Mitchell et son geste obscène, immédiatement signalé, lui avait valu une faute technique.

Il y a un an, LaMelo Ball avait déjà reçu une grosse amende, de 100 000 dollars, pour un « No homo » lors de son interview d'après-match que la ligue avait qualifié de « offensant et désobligeant ».

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 ☆ CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.2 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 4 33 44.7 39.5 80.0 1.8 6.5 8.2 9.5 3.8 1.8 4.0 0.2 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.