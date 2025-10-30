Jabari Smith Jr, un autre « poison » dans l’attaque des Rockets

Amen Thompson avait bien senti qu'il y avait un coup à jouer poste bas, mais il a préféré transmettre le cuir à Steven Adams, en tête de raquette. Celui-ci a fait la même lecture et n'a pas hésité à envoyer une passe lobée vers Jabari Smith Jr., alors défendu par Immanuel Quickley.

Avec 20 bons centimètres de différence entre les deux hommes, le duel semblait perdu d'avance pour le joueur des Raptors. Jabari Smith Jr. a pu capter le ballon, poser ses appuis et grimper au cercle. On ne compte pas le nombre d'actions de ce genre dans le match où la taille des Texans a fait la différence.

Un différentiel de centimètres dont l'intérieur de Houston a pleinement profité pour finir la partie avec 25 points (8/16 aux tirs dont 4/9 de loin), 5 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Il s'agissait du match le plus productif depuis la reprise de la saison régulière pour celui qui s'est comporté comme un lieutenant de Kevin Durant (31 points).

« Je joue avec KD, je joue avec Alpi (Alperen Sengun). Il faut choisir son poison. Ça va être comme ça toute l’année : les équipes les prennent à deux, elles peuvent envoyer deux joueurs sur eux, et nous, on reste altruistes, on fait le bon choix », remarque l'intérieur.

Jabari Smith Jr. bénéficie ainsi des espaces générés par les autres, et inversement. Dans le premier quart-temps, on l'a vu enfoncer le même Quickley au poste, avant de ressortir le cuir vers un Alperen Sengun lâché un moment par Scottie Barnes venu aider. Le Turc a alors converti depuis un bon mètre derrière l'arc.

Une bonne entente avec Sengun

En transition en seconde période, il a encore trouvé son pivot qui filait au dunk en « trailer », après avoir lui-même été à la finition d'une contre-attaque plutôt que de servir Kevin Durant. On comprendra que sur ce match, le joueur de 22 ans a montré le plein de confiance.

« Sa confiance, son agressivité, sa compréhension des duels avantageux… Les équipes essaient de cacher certains joueurs en défense sur lui, il les fait payer sous le cercle, au jeu au poste, mais en étant ultra agressif sur les ballons ressortis et pour aller au panier. Il est plus confiant sur le plan physique. On a parlé d'à quel point il avait progressé niveau puissance. Ça se répercute dans le match », livre son coach Ime Udoka.

Signe que, après trois années de stagnation statistique, une « explosion » serait à venir ? Et ce, plusieurs années après avoir connu les bas-fonds de la ligue à son arrivée dans la Grande Ligue.

« On a vu cette équipe perdre pendant la majeure partie d’une saison, et maintenant on est dans une position où on peut être compétitifs. C’est à nous d’apporter cette compétitivité chaque soir. C’est une saison de 82 matchs, ce n’est pas facile, et on essaie un peu de se pousser mutuellement chaque soir pour garder la même énergie, être constants », lâche Jabari Smith Jr. en pensant notamment à Alperen Sengun.

Jabari Smith, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 79 31 40.8 30.7 78.6 1.5 5.7 7.2 1.3 2.9 0.5 1.3 0.9 12.8 2023-24 HOU 76 32 45.4 36.3 81.1 1.8 6.3 8.1 1.6 2.6 0.7 1.2 0.8 13.7 2024-25 HOU 57 30 43.8 35.4 82.5 1.8 5.2 7.0 1.1 2.2 0.4 1.1 0.7 12.2 2025-26 HOU 4 36 42.3 37.0 90.0 1.2 3.8 5.0 1.8 2.2 1.5 0.5 0.5 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.