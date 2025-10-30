Josh Minott aime le sale boulot et ça fait le bonheur des Celtics

Pour ses deux premières titularisations en carrière, Josh Minott n’a pas connu la défaite. Après avoir intégré le cinq majeur de Joe Mazzulla lors de la victoire face aux Pelicans, l’ailier a de nouveau été titularisé contre Cleveland : une rencontre qui a marqué la première victoire à domicile des Celtics cette saison.

Et Josh Minott y a signé un double-double précieux : 11 points et 15 rebonds, son nouveau record personnel. Une contribution essentielle dans une soirée où Boston a largement dominé au rebond (53-42) face à un « frontcourt » pourtant costaud, emmené par Jarrett Allen et Evan Mobley.

« Il a fait du bon travail »félicite Joe Mazzulla après la rencontre. « Il a compris quelles étaient les attentes et comment il devait jouer. J’aime sa capacité à peser des deux côtés du terrain et sa polyvalence, mais il continue de laisser filer certaines actions. Il doit être meilleur dans ce domaine donc il va continuer de travailler là-dessus. »

Bien conscient qu’il n’aura pas le même volume offensif que Jaylen Brown ou Derrick White, Josh Minott trouve sa place autrement. Pour s’imposer, le jeune ailier mise avant tout sur la défense et les rebonds.

« Tout le monde ne pourra pas être une star »

« Nous étions tous des stars au lycée et la plupart d’entre nous l’étions encore à la fac » rappelle ainsi Josh Minott. « Mais en arrivant ici (en NBA), vous devez bien comprendre que tout le monde ne pourra pas être une star. Je n’ai aucun problème avec ça. Je veux aider à ce que tout le monde soit bon. Je vais prendre des rebonds, défendre et essayer de faire en sorte que les bons joueurs adverses ne le soient pas tant que ça. »

De quoi rapidement intégrer le cinq majeur des Celtics, à la place de Sam Hauser ou Hugo Gonzalez, parce qu'il apporte plus de garanties physiques, et donc au rebond, que ses deux coéquipiers.

« Je lui ai dit de continuer à être régulier et de continuer à prendre des rebonds » explique Jaylen Brown. « Toutes ces choses sont importantes pour l’équipe donc je vais continuer de lui répéter. Ce soir, c’était un excellent match pour lui, il a fait exactement ce dont nous avions besoin. En attaque, il a été agressif et il a rentré ses tirs ouverts donc j’espère que cela va l’aider à emmagasiner de la confiance parce que nous allons en avoir besoin. »

Josh Minott Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIN 15 6 50.0 33.3 100.0 0.3 1.3 1.7 0.3 0.7 0.3 0.2 0.4 3.1 2023-24 MIN 32 3 47.2 40.0 85.7 0.1 0.4 0.5 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 1.6 2024-25 MIN 46 6 48.9 32.6 89.5 0.3 0.8 1.0 0.4 0.7 0.3 0.2 0.3 2.6 2025-26 BOS 4 22 58.3 33.3 85.7 2.2 4.2 6.5 1.5 3.0 1.8 0.2 0.5 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.