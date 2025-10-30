Sérieuse pénurie de centimètres chez les Raptors

La semaine dernière, les Bucks s'imposaient face aux Raptors grâce à une performance de mammouth de Giannis Antetokounmpo : 31 points, ainsi que 20 rebonds. La nuit passée face aux Rockets, les mêmes Raptors ont collectivement capté en tout et pour tout… 22 rebonds.

Quand l'équipe adverse en prend plus de 30 supplémentaires (53), difficile d'imaginer l'emporter. « Voilà, tout le match est là. J’ai trouvé que nos gars se battaient, qu’ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient. Ils nous ont tout simplement dominés dans la raquette, et nous n’avons pas eu de réponse au rebond », constate Darko Rajakovic.

Celui-ci se doutait qu'un tel scénario était susceptible de se produire. Sa formation était en effet privée de son pivot titulaire habituel, Jakob Poeltl, dont les centimètres n'auraient pas été de trop pour batailler face aux géants d'en face. Houston ayant la particularité d'aligner l'une des rotations les plus grandes de l'histoire. Même si cette nuit encore, Josh Okogie remplaçait Steven Adams dans le cinq texan.

Un rookie secoué par Steven Adams !

Steven Adams a tout de même terminé meilleur rebondeur du match (12), en laminant les Canadiens avec ses rebonds offensifs (8), offrant de trop nombreuses secondes chances aux Rockets. Les Raptors ont donc été adroits toute la soirée (51% contre 57.5%), dominant même leurs adversaires dans la réussite à 3-points (21/40 contre 13/30), en vain.

À la place de Jakob Poeltl, gêné par son dos, le rookie Collin Murray-Boyles avait été envoyé au charbon. Il a apporté une belle énergie avec 13 points, mais n'a capté qu'un seul rebond. Et a surtout senti passer l'impact physique d'en face.

« Adams est le plus costaud ! Il est incroyablement puissant. J’ai les poignets endoloris en ce moment à force d’avoir essayé de le bloquer au rebond et de me battre avec lui. C’est impossible. Sa force… Je ne pensais pas qu’elle était à ce point-là. On ne pouvait pas le bouger. Personne ne pouvait passer ses écrans. Je lui demandais quelle était sa routine de musculation en plein match », livre carrément le rookie.

Dans le prolongement de cette domination au rebond, les Rockets ont fait ce qu'ils voulaient dans la raquette canadienne : 30 points de plus que leurs adversaires inscrits dans cette zone (66-36). Le souci est que ce n'est pas la première fois que ces problématiques ressortent. C'était déjà le cas face aux Mavs d'Anthony Davis et Derek Lively II, puis face aux Spurs de Victor Wembanyama.

Scottie Barnes demande plus d'urgence

Après cinq matchs, dont quatre perdus, Toronto est la plus faible équipe de la ligue au rebond avec seulement 36 ballons captés. Elle est également l'une des formations qui concède le plus de points dans sa raquette. Alors en attendant le retour de Jakob Poeltl, qui serait imminent, les Raptors doivent se serrer les coudes.

« On doit faire preuve de plus d’urgence, il faut vraiment le vouloir. À certains moments du match, même des équipes qui ne sont pas spécialement fortes en transition réussissent à courir contre nous. Je crois qu’ils ont mis, quoi, environ (27) points en transition aujourd’hui ? On doit être meilleurs dans ce domaine. C’est surtout de notre faute. Il faut qu’on prenne position défensivement », réclame Scottie Barnes.

Auteur de 31 points cette nuit, il ajoute : « Les adversaires nous mettent en moyenne 130 points par match sur les quatre dernières rencontres. C’est tout simplement terrible. En attaque, on a pourtant plutôt bien joué : on marque, on va vers le cercle, on ressort la balle pour des tirs à 3-points. On fait ça plutôt bien. Mais au final, tout se résume à une chose : combien de stops défensifs peut-on obtenir ? Et ces derniers temps, on n’en fait pas assez. »