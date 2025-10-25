Giannis le démolisseur

Les Wizards n'avaient pas pesé bien lourd face à Giannis Antetokounmpo. Les Raptors n'ont pas fait mieux. Après avoir battu les Hawks lors du premier match, avec une défense active, les Canadiens étaient scrutés par le Grec, qui savait à quoi s'attendre.

« Il faut être à leur niveau physique, égaler leur énergie. C'était mon état d'esprit pour ce match car je savais qu'ils allaient venir me chercher, que la rencontre allait être très dure », commente la star de Milwaukee. « Depuis deux ans, quand je viens jouer ici, j'arrive avec cette mentalité, cette énergie. »

Tout cela se traduit par des chiffres épais : 31 points à 11/14 au shoot, 20 rebonds et 7 passes. Et par une impression d'impuissance du côté de Toronto.

« On est des témoins privilégiés, soir après soir », se réjouit Myles Turner. « C'est un honneur d'être là. Un gars de l'autre équipe – je ne dirai pas son nom – disait que c'était un monstre, qu'ils ne savaient pas quoi faire. J'ai été du mauvais côté, donc c'est agréable d'être de ce côté-là. »

Cole Anthony, qui vient lui aussi d'arriver dans le Wisconsin, va même plus loin. « Il est, d'après moi, le meilleur joueur du monde », lance l'ancien d'Orlando. « C'est un monstre. Il a un impact sur le jeu de tellement de manières. C'est un sacré joueur et ce n'est clairement pas la même chose de le voir à l'entraînement ou en match au quotidien que de le croiser deux fois dans l'année. »

Quant à Giannis, il rappelle qu'il se donne à 200% quel que soit l'adversaire, et désormais il pense à détruire l'équipe adverse, plutôt que de dominer son adversaire direct. « Quand j’étais plus jeune, je pensais surtout aux duels individuels : ‘je vais défendre sur KD, sur LeBron, sur Paul George, sur Jimmy Butler, sur DeRozan'», se souvient-il. « Je voulais que les gens sachent qui j’étais dans cette ligue. Aujourd’hui, j’ai fait ma place, mais en vieillissant, tu réalises que le plus important, c’est de gagner. Juste gagner le match. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 1 27 61.5 33.3 57.1 2.0 12.0 14.0 5.0 4.0 0.0 2.0 0.0 37.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.