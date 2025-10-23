Un sceptre Cobra pour motiver les Raptors

« C’est avec des hochets que l’on mène les hommes ! » disait Napoléon Ier au moment de créer la Légion d’honneur.

Plus de deux siècles plus tard, la formule garde tout son sens. Dans les vestiaires de la NBA, les trophées symboliques se multiplient : ceintures et chaînes servent désormais à récompenser les efforts et la combativité.

Depuis son arrivée aux Raptors, Darko Rajakovic a ainsi instauré une cérémonie où il remet une chaîne au joueur ou au membre du staff qui incarne le mieux l’état d'esprit souhaité par l’équipe.

« Ce n'est pas nécessairement le meilleur joueur. Nous voulons simplement mettre en valeur les contributions à notre culture et à notre identité », expliquait le coach, l'objet pouvant aussi être décerné à un assistant qui a conseillé de contester la bonne décision arbitrale. « L'idée est de promouvoir notre culture, notre identité et ce que nous voulons faire. J'ai trouvé que c'était une belle façon de célébrer une équipe, une personne, une contribution. »

Pour le match d'ouverture face aux Hawks, c'est RJ Barrett (25 points, 8 rebonds, 5 passes) qui a été mis à l'honneur. Mais Darko Rajakovic, extrêmement enthousiaste, avait un autre objet à distribuer.

Celui-ci est nouveau, et il s'agit d'un sceptre Cobra destiné au joueur qui a changé la rencontre par son énergie et son intensité défensive. Et pour ce premier succès de la campagne, c'est Ochai Agbaji qui a pu l'arborer.