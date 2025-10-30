Zach LaVine garde Chicago dans son coeur

La victoire des Bulls face aux Kings a été marquée par le retour de Zach LaVine sur le parquet du United Center. L'ancien vainqueur du Slam Dunk Contest a été transféré en février dernier et Sacramento avait alors déjà fait, le mois précédent, son déplacement dans l'Illinois. Les retrouvailles étaient donc pour mercredi soir.

« Je me sens à la maison », réagit Zach LaVine, auteur de 30 points dans la défaite des siens. « J'adore Chicago. Il y a eu des hauts et des bas. J'ai fondé ma famille ici. J'ai connu de grands moments, mais aussi des instants plus sombres. Je suis devenu un homme ici. »

L'arrière All-Star a été salué par son ancienne franchise, avec une vidéo hommage en premier quart-temps et une ovation du public. « Je sais que j'ai fait beaucoup de bonnes choses à Chicago. J'aurais simplement aimé gagner plus ici », ajoute le joueur.

Heureux du bon début de saison des Bulls

Il est vrai qu'en sept saisons complètes, et 416 matches au total, Zach LaVine n'a pas réussi à faire de Chicago une place forte. Il s'est imposé comme un double All-Star mais les Bulls n'ont disputé les playoffs qu'à une reprise, en 2022, avec une élimination au premier tour.

« On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait et personne ne voulait perdre. On fait avec les cartes que l'on possède et on tente de les utiliser le mieux possible. On l'a fait. J'ai aimé chaque moment ici. Je reste un fan de cette équipe, de cette franchise, sauf quand je joue contre eux. Il n'y a que de l'amour », assure Zach LaVine, qui se réjouit de « voir les Bulls être bons en ce moment ».

La franchise n'a pas été seule à saluer son ancien All-Star. Un ancien coéquipier l'a fait également. « Je lui ai rendu hommage. C'est un type formidable », déclare Matas Buzelis, qui n'a pourtant partagé que quelques matches avec Zach LaVine. « Il répond à toutes mes questions. C'est un modèle extraordinaire, mon premier coéquipier qui était une superstar. C'était un grand leader. C'est mon pote. »

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 ☆ CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 ☆ CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 * All Teams 74 35 51.1 44.6 82.5 0.3 4.0 4.3 4.2 1.6 0.8 2.8 0.2 23.3 2024-25 * CHI 42 34 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 2024-25 * SAC 32 37 51.1 44.6 87.4 0.3 3.2 3.5 3.8 1.8 0.6 2.7 0.1 22.4 2025-26 SAC 5 37 54.1 38.1 96.0 0.2 2.8 3.0 1.6 1.8 0.4 2.2 0.2 29.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.