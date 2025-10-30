Zach LaVine garde Chicago dans son coeur

La victoire des Bulls face aux Kings a été marquée par le retour de Zach LaVine sur le parquet du United Center. L'ancien vainqueur du Slam Dunk Contest a été transféré en février dernier et Sacramento avait alors déjà fait, le mois précédent, son déplacement dans l'Illinois. Les retrouvailles étaient donc pour mercredi soir.
« Je me sens à la maison », réagit Zach LaVine, auteur de 30 points dans la défaite des siens. « J'adore Chicago. Il y a eu des hauts et des bas. J'ai fondé ma famille ici. J'ai connu de grands moments, mais aussi des instants plus sombres. Je suis devenu un homme ici. »
L'arrière All-Star a été salué par son ancienne franchise, avec une vidéo hommage en premier quart-temps et une ovation du public. « Je sais que j'ai fait beaucoup de bonnes choses à Chicago. J'aurais simplement aimé gagner plus ici », ajoute le joueur.
Heureux du bon début de saison des Bulls
Il est vrai qu'en sept saisons complètes, et 416 matches au total, Zach LaVine n'a pas réussi à faire de Chicago une place forte. Il s'est imposé comme un double All-Star mais les Bulls n'ont disputé les playoffs qu'à une reprise, en 2022, avec une élimination au premier tour.
« On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait et personne ne voulait perdre. On fait avec les cartes que l'on possède et on tente de les utiliser le mieux possible. On l'a fait. J'ai aimé chaque moment ici. Je reste un fan de cette équipe, de cette franchise, sauf quand je joue contre eux. Il n'y a que de l'amour », assure Zach LaVine, qui se réjouit de « voir les Bulls être bons en ce moment ».
La franchise n'a pas été seule à saluer son ancien All-Star. Un ancien coéquipier l'a fait également. « Je lui ai rendu hommage. C'est un type formidable », déclare Matas Buzelis, qui n'a pourtant partagé que quelques matches avec Zach LaVine. « Il répond à toutes mes questions. C'est un modèle extraordinaire, mon premier coéquipier qui était une superstar. C'était un grand leader. C'est mon pote. »
|Zach LaVine
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|MIN
|77
|25
|42.2
|34.1
|84.2
|0.4
|2.4
|2.8
|3.6
|2.1
|0.7
|2.5
|0.1
|10.1
|2015-16
|MIN
|82
|28
|45.2
|38.9
|79.3
|0.3
|2.5
|2.8
|3.1
|2.4
|0.8
|1.9
|0.2
|14.0
|2016-17
|MIN
|47
|37
|45.9
|38.7
|83.6
|0.4
|3.0
|3.4
|3.0
|2.2
|0.9
|1.8
|0.2
|18.9
|2017-18
|CHI
|24
|27
|38.3
|34.1
|81.3
|0.4
|3.5
|3.9
|3.0
|2.3
|1.0
|1.8
|0.2
|16.7
|2018-19
|CHI
|63
|35
|46.7
|37.4
|83.2
|0.6
|4.0
|4.7
|4.5
|2.2
|1.0
|3.4
|0.4
|23.7
|2019-20
|CHI
|60
|35
|45.0
|38.0
|80.2
|0.7
|4.1
|4.8
|4.2
|2.2
|1.5
|3.4
|0.5
|25.5
|2020-21 ☆
|CHI
|58
|35
|50.7
|41.9
|84.9
|0.6
|4.4
|5.0
|4.9
|2.4
|0.8
|3.5
|0.5
|27.4
|2021-22 ☆
|CHI
|67
|35
|47.6
|38.9
|85.3
|0.3
|4.3
|4.6
|4.5
|1.8
|0.6
|2.6
|0.3
|24.4
|2022-23
|CHI
|77
|36
|48.5
|37.5
|84.8
|0.5
|3.9
|4.5
|4.2
|2.1
|0.9
|2.5
|0.2
|24.8
|2023-24
|CHI
|25
|35
|45.2
|34.9
|85.4
|0.3
|4.8
|5.2
|3.9
|2.3
|0.8
|2.1
|0.3
|19.5
|2024-25 *
|All Teams
|74
|35
|51.1
|44.6
|82.5
|0.3
|4.0
|4.3
|4.2
|1.6
|0.8
|2.8
|0.2
|23.3
|2024-25 *
|CHI
|42
|34
|51.1
|44.6
|79.7
|0.3
|4.5
|4.8
|4.5
|1.5
|0.9
|2.9
|0.2
|24.0
|2024-25 *
|SAC
|32
|37
|51.1
|44.6
|87.4
|0.3
|3.2
|3.5
|3.8
|1.8
|0.6
|2.7
|0.1
|22.4
|2025-26
|SAC
|5
|37
|54.1
|38.1
|96.0
|0.2
|2.8
|3.0
|1.6
|1.8
|0.4
|2.2
|0.2
|29.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.