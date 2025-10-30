Le MVP de la nuit | Le premier « buzzer beater » de la saison pour Austin Reaves

Face aux Wolves, les Lakers ont vécu un véritable ascenseur émotionnel ! Alors qu’ils ont d’abord compté jusqu’à 20 points d’avance et en avaient encore 15 à six minutes de la fin du match, Minnesota a passé un 14-2 dans les dernières minutes pour prendre les commandes, à 10 secondes du terme par l’intermédiaire de Julius Randle.

Sans LeBron James et Luka Doncic, le dernier ballon du match arrive dans les mains d’Austin Reaves qui profite d’un écran de Deandre Ayton pour arriver jusqu’à la ligne des lancers francs et prendre un « floater » qui rentre au moment où le buzzer final retentit.

Sur ce premier « buzzer beater » de la saison, les Lakers se sortent du piège tendu par les Wolves (116-115).

« Deandre [Ayton] m’a posé un bon écran, j’ai pu passer Rudy [Gobert] et Donte DiVicenzo m’attendait dans la raquette pour tenter de provoquer une faute offensive » analyse Austin Reaves après la rencontre. « Je n’ai pas pu aller au panier alors j’ai pris un ‘floater' qui est rentré. Je n’en ai pas mis beaucoup ce soir. »

AUSTIN REAVES WINS IT FOR THE LAKERS IN MINNESOTA pic.twitter.com/qftaDRTenE — ESPN (@espn) October 30, 2025

Une première aux Lakers depuis Kobe Bryant !

Ce tir salvateur d’Austin Reaves intervient dans une soirée compliquée au tir pour le joueur des Lakers qui, malgré ses 28 points, n’a réussi que 9 de ses 24 tentatives. Toutefois, l'arrière de Los Angeles s’est montré autrement en distribuant 16 passes décisives pour égaler son record en carrière.

Depuis le début de la saison, Austin Reaves a enchaîné cinq matchs à plus de 25 points, du jamais-vu aux Lakers depuis Kobe Bryant lors de la saison 2005-06. Mieux encore, il n'est que le deuxième joueur dans l'histoire des Lakers à démarrer sa saison par cinq matchs de suite à minimum 25 points et cinq passes.

Seul Jerry West a réalisé une telle série sous le maillot des « Purple & Gold » pour entamer la campagne 1970/71.

« C’est amusant, j’adore jouer au basket » témoigne le héros de la soirée. « Je ne pourrais pas jouer comme cela si le staff et mes coéquipiers ne croyaient pas en moi. Je prends tellement de plaisir à jouer. On pourrait aussi parler de l’importance de Jake LaRavia ce soir qui termine avec 27 points à 10/11 au tir. Les gars élèvent leur niveau de jeu quand nous avons des blessés. C’est important. » Et ça permet à Los Angeles de passer à 3-2 au classement.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 35 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 4 38 57.3 42.9 88.2 0.5 6.2 6.8 8.5 2.2 1.8 4.0 0.0 35.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.