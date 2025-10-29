NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
TOR
HOU
BOS
CLE
DET
ORL
BRO
ATL
CHI
SAC
DAL
IND
DEN
NOR
UTH
POR
MIN
LAL
PHO
MEM
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Ça ne passe pas aux Clippers

Publié le 29/10/2025 à 17:53 Twitter Facebook

NBA – Face aux Warriors, les Clippers n’ont réalisé que dix passes décisives, ce qui traduit un manque criant de circulation du ballon.

Face à Golden State, les Clippers ont plié dans un troisième quart-temps où ils n’ont inscrit que 14 points, contre 32 pour l'équipe de Stephen Curry. Une période de disette qui peut expliquer la large défaite (79-98), mais un autre facteur peut être mis en avant : l’absence de circulation de balle. Au cours de cette rencontre, les Clippers n’ont ainsi réalisé que dix passes décisives !

« C’était une soirée compliquée » admet John Collins. « Parfois la balle ne circule pas et l’attaque reste statique. Les Warriors ont un groupe expérimenté qui se connaît et ils ont bien communiqué en défense. C’est une équipe qui est bien entraînée et qui joue dur. »

Face à la défense oppressante de Golden State, les Angelinos ont manqué d'idées et d'initiatives, ce qui a souvent donné lieu à des possessions aussi statiques que simplistes avec une seule passe délivrée.

Une passe, un tir…

Conséquence directe de ce manque de passes côté Clippers, la réussite au tir. Les hommes de Tyronn Lue n’ont tiré qu’à 36% avec une maladresse surtout visible derrière l’arc : 6 sur 33 à 3-points, soit 18% ! Une maladresse incarnée par le duo Kawhi Leonard – James Harden qui affichait un 2/10 de loin au terme de la rencontre.

« Golden State a fait du bon travail pour nous forcer à jouer vite » constate Kawhi Leonard après la rencontre. « Cela nous a coupé notre rythme et notre attaque s’est souvent résumée à une passe, un tir. Parfois, nous arrivions juste dans leur camp et nous tirions tout de suite. »

Pour Tyronn Lue, le manque de solution vient aussi de l’absence de Bradley Beal, forfait pour la deuxième partie de ce “back-to-back » à cause d’un souci au dos : « Il nous manquait un joueur clé qui est Bradley Beal. C’est un gars qui peut shooter, dribbler ou encore créer du jeu. Quand vous l’ajoutez à l’équation, cela nous rend meilleur. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
James Harden 79 35.3 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 4.3 1.5 0.7 2.1 22.8
Norman Powell 60 32.6 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.8 1.2 0.2 1.9 21.8
Kawhi Leonard 37 31.9 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.9 1.6 0.5 1.5 21.5
Ivica Zubac 80 32.8 62.8 0.0 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 1.6 0.7 1.1 2.1 16.8
Bogdan Bogdanovic 30 25.0 47.4 42.7 87.5 0.4 2.7 3.1 3.2 1.2 0.7 0.2 2.3 11.4
Derrick Jones 77 24.3 52.6 35.6 70.3 1.2 2.2 3.4 0.8 0.9 1.0 0.4 2.0 10.1
Amir Coffey 72 24.3 47.1 40.9 89.1 0.4 1.8 2.2 1.1 0.6 0.6 0.1 1.7 9.7
Kevin Porter, Jr. 45 19.6 42.3 24.5 64.5 0.6 2.9 3.6 3.2 1.9 1.0 0.2 1.6 9.3
Bones Hyland 20 11.1 39.1 38.8 88.5 0.3 1.0 1.2 1.4 1.2 0.9 0.2 1.3 7.2
Kris Dunn 74 24.1 43.9 33.5 68.2 0.7 2.7 3.4 2.8 1.0 1.7 0.4 2.7 6.4
Terance Mann 37 19.8 44.6 34.7 71.9 0.9 2.0 2.9 1.6 0.7 0.8 0.3 1.8 6.0
Mo Bamba 28 12.6 46.6 30.0 68.0 0.9 3.4 4.3 0.6 0.7 0.3 1.0 1.8 4.6
Jordan Miller 37 11.4 43.3 21.1 80.0 0.6 0.9 1.6 0.9 0.7 0.5 0.1 0.7 4.1
Nicolas Batum 78 17.5 43.7 43.3 81.0 0.6 2.2 2.8 1.1 0.4 0.7 0.5 1.4 4.0
Marjon Beauchamp 3 5.7 57.1 66.7 50.0 0.7 0.3 1.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.7 4.0
Patty Mills 12 5.0 50.0 50.0 88.9 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 1.0 3.1
Patrick Baldwin, Jr. 2 3.1 100.0 100.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
Ben Simmons 18 16.4 43.4 0.0 85.7 0.9 2.9 3.8 3.1 0.8 0.7 0.4 1.4 2.9
Drew Eubanks 24 7.4 55.1 0.0 78.6 0.8 1.6 2.4 0.4 0.4 0.1 0.3 0.7 2.7
Kai Jones 28 7.4 72.2 0.0 75.0 0.5 1.1 1.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.8 2.2
Kobe Brown 40 6.8 45.8 23.1 71.4 0.5 1.2 1.6 0.6 0.3 0.2 0.1 0.6 1.9
Trentyn Flowers 6 4.4 36.4 0.0 100.0 0.2 0.5 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.7 1.8
Cameron Christie 13 4.5 29.2 15.4 50.0 0.2 0.7 0.9 0.5 0.2 0.4 0.1 0.3 1.4

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

LA Clippers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes