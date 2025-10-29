Ça ne passe pas aux Clippers

Face à Golden State, les Clippers ont plié dans un troisième quart-temps où ils n’ont inscrit que 14 points, contre 32 pour l'équipe de Stephen Curry. Une période de disette qui peut expliquer la large défaite (79-98), mais un autre facteur peut être mis en avant : l’absence de circulation de balle. Au cours de cette rencontre, les Clippers n’ont ainsi réalisé que dix passes décisives !

« C’était une soirée compliquée » admet John Collins. « Parfois la balle ne circule pas et l’attaque reste statique. Les Warriors ont un groupe expérimenté qui se connaît et ils ont bien communiqué en défense. C’est une équipe qui est bien entraînée et qui joue dur. »

Face à la défense oppressante de Golden State, les Angelinos ont manqué d'idées et d'initiatives, ce qui a souvent donné lieu à des possessions aussi statiques que simplistes avec une seule passe délivrée.

Une passe, un tir…

Conséquence directe de ce manque de passes côté Clippers, la réussite au tir. Les hommes de Tyronn Lue n’ont tiré qu’à 36% avec une maladresse surtout visible derrière l’arc : 6 sur 33 à 3-points, soit 18% ! Une maladresse incarnée par le duo Kawhi Leonard – James Harden qui affichait un 2/10 de loin au terme de la rencontre.

« Golden State a fait du bon travail pour nous forcer à jouer vite » constate Kawhi Leonard après la rencontre. « Cela nous a coupé notre rythme et notre attaque s’est souvent résumée à une passe, un tir. Parfois, nous arrivions juste dans leur camp et nous tirions tout de suite. »

Pour Tyronn Lue, le manque de solution vient aussi de l’absence de Bradley Beal, forfait pour la deuxième partie de ce “back-to-back » à cause d’un souci au dos : « Il nous manquait un joueur clé qui est Bradley Beal. C’est un gars qui peut shooter, dribbler ou encore créer du jeu. Quand vous l’ajoutez à l’équation, cela nous rend meilleur. »