Les Kings ont encore gâché une avance en dernier quart-temps

Pendant une grande majorité de la rencontre face au Thunder, les Kings étaient dans la partie. Ils ont même mené de la fin du premier quart-temps à la moitié du dernier. Puis, dans les six dernières minutes, ils vont encaisser un 17-4 et finalement s'incliner. Le problème, c'est que c'est la quatrième fois de suite que cela arrive…

Sacramento a en effet mené quatre fois en dernier acte depuis une semaine. Sauf que cela ne s'est traduit qu'une fois par un succès, face au Jazz. Ce 1-3 a donc un goût amer. « Quand on regarde notre bilan, on devrait être à 4-0, mais on n'est pas prêt pour ça », regrette Doug Christie.

C'est-à-dire ? « On doit se regarder dans la glace », réclame ainsi le coach, qui ne s'exclut toutefois pas de l'analyse. « C'est ma faute aussi. Je dis toujours aux joueurs que ce n'est pas leur faute, que je prends les critiques pour moi. Je vais toujours les protéger. On doit trouver un moyen de conclure maintenant. On doit rester régulier et continuer de faire ce qui nous a permis d'être dans cette position. Ne pas penser qu'il faut en faire plus. Nos shoots sont bons. Donc si on les a et qu'on les loupe, alors il faut faire avec… »

Le coach californien a notamment pointé du doigt les absences en défense et au rebond. Qu'en pensent les joueurs ?

« On fait trop de bonnes choses pour perdre des matches », remarque Zach LaVine. « Je suis totalement positif mais on a mené dans chaque match. On doit trouver la solution pour gagner en dernier quart-temps. »

Surtout quand on peut accrocher à son tableau de chasse le Thunder. « Ce sont les champions. Ils ont fait ce qu'ils étaient censés faire, mais on a gâché nos chances », se lamente l'ancien des Bulls. « On joue bien et on laisse les choses nous filer entre les doigts. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. »