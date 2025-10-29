Le Thunder assomme les Kings dans le « money time »

Toujours sans Jalen Williams et cette fois-ci sans Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 9 rebonds, 3 contres) se savait attendu et il n'a, comme souvent, pas déçu. Épaulé par les surprenants Ajay Mitchell (18 points) et Aaron Wiggins (18 points, 6 rebonds, 6 passes, 3 contres), le MVP en titre a ainsi conduit le Thunder vers une nouvelle victoire face aux Kings (107-101). Sa cinquième en cinq matchs cette saison.

Ce fut pourtant tout sauf facile pour OKC. Déjà, parce que Zach LaVine (23 points), DeMar DeRozan (19 points) et Russell Westbrook (16 points, 9 rebonds) ont offert une belle adversité. Ensuite, parce que Sacramento a fait la course en tête presque tout le match, avant de s'écrouler dans les deux dernières minutes, sous les 3-points de Luguentz Dort, Alex Caruso puis « SGA ».

Auteur d'un 17-4 pour terminer la partie, le Thunder reste donc l'une des quatre franchises invaincues au bout d'une semaine de compétition.

Confirmant que, malgré le poids d'un « back-to-back » ou des blessures, il ne faut surtout pas le laisser en vie avant le « money time », puisque son expérience et sa confiance peuvent lui permettre de s'en sortir.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– OKC a attendu le « money time » pour frapper. L'expérience du champion a parlé dans cette partie. En dehors d'un 71-70 en sa faveur dans le troisième quart-temps, le Thunder a couru après le score entre la fin du premier et la fin du quatrième. Mené 97-90 à six minutes de la fin, il a ensuite infligé un 17-4 aux Kings pour conclure, faisant la différence en forçant des pertes de balle et en grattant des secondes chances, en plus de laisser Shai Gilgeous-Alexander opérer en attaque et Isaiah Hartenstein se balader au rebond. Outre « SGA », Luguentz Dort et Alex Caruso ont aussi planté des paniers déterminants, à 3-points, sur la fin.

– Sacramento peut s'en vouloir. Bien lancés par un Russell Westbrook très adroit de loin pour sa première titularisation de la saison, les Kings ont gardé les commandes pendant de très longues minutes, trouvant toujours le moyen de répondre à un « run » du Thunder. Jusqu'au dernier acte, où un 11-0 leur aura finalement été fatal. Trop maladroits au shoot ou avec le ballon, trop peu solides au rebond et en retard pour défendre sur les shooteurs adverses, les Californiens ont pris la foudre au pire moment, alors qu'ils semblaient en mesure de faire tomber le champion. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir des vétérans dans le groupe…

– OKC reçu 5 sur 5. Comme en 2011 et comme en 2024, le Thunder débute sa saison par un 5-0. Tout n'est pas parfait, mais les champions assurent l'essentiel sur le plan comptable. D'autant plus impressionnant, quand on sait que Jalen Williams, Isaiah Joe, Kenrich Williams et Nikola Topic n'ont pas encore joué ou que Chet Holmgren, Cason Wallace et Alex Caruso ont tous raté un ou plusieurs matchs. Mais avec un Shai Gilgeous-Alexander sur la lancée de sa dernière saison historique, et des joueurs comme Ajay Mitchell ou Aaron Wiggins capables de hausser leur niveau de jeu au gré des absences, tout devient beaucoup plus simple.