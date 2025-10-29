Jaime Jaquez Jr. est revenu aux bases

Le Heat n’a pas fait dans le détail face à Charlotte (144-117). Une démonstration collective, symbolisée par la performance XXL de Jaime Jaquez Jr, auteur de 28 points, 4 rebonds et 5 passes en 28 minutes, avec un +43 au +/- ! Un vrai coup de chaud pour l’ailier mexicano-américain, sorti du banc mais omniprésent sur le terrain.

Une prestation dans la lignée de son excellent début de saison : sur ses quatre premiers matchs, l’ancien de UCLA tourne à 18.8 points, 6.3 rebonds et 4.3 passes de moyenne, le tout à 68% de réussite au tir. Seule ombre au tableau : son adresse extérieure puisqu’il n’a réussi que deux de ses huit tentatives derrière l’arc.

Mais après une saison sophomore compliquée, marquée par une baisse de régime (8.6 points contre 11.9 en tant que rookie), il profite pleinement du nouvel élan offensif impulsé par Erik Spoelstra. Le coach du Heat a revu son système pour accélérer le tempo et encourager ses joueurs à attaquer plus souvent le cercle.

Une philosophie qui colle parfaitement au profil de l’ailier, visiblement bien plus épanoui dans ce cadre.

Moins focalisé sur son adresse à 3-points

« C’est une manière très amusante de jouer au basket. Tout le monde partage le ballon et nous passons des bons moments sur le terrain. Les gars arrivent à me trouver, ce qui me permet d’avoir des lay-ups faciles. Quand vous jouez avec un groupe qui partage le ballon, c’est facile d’avoir des paniers » explique-t-il après la rencontre.

Mais cette montée en puissance ne s’explique pas uniquement par les ajustements tactiques du Heat. Après une deuxième saison frustrante, Jaime Jaquez Jr. s'est ainsi recentré sur ses points forts.

« J’ai arrêté de me mettre la pression sur la réussite ou l’échec de mes tirs à 3-points » admet Jaime Jaquez Jr. « Peu importe que je marque ou que je rate. Je me mettais trop de pression par rapport à ça l’année dernière. Cette année, je me concentre sur mes points forts et parmi eux, il y a le fait d’attaquer le cercle et créer du jeu que ce soit pour mes coéquipiers ou pour moi. »

Pour moins se focaliser sur ses échecs, Jaime Jaquez Jr. a également travaillé avec un préparateur mental durant l’été, afin de se concentrer uniquement sur les choses essentielles.

« La chose la plus importante pour moi, c’était de comprendre comment garder les idées claires et ne pas se concentrer sur un million de choses à la fois. Me concentrer uniquement sur mes principales forces. »

Jaime Jaquez, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MIA 75 28 48.9 32.2 81.1 1.1 2.7 3.8 2.6 2.2 1.0 1.5 0.3 11.9 2024-25 MIA 66 21 46.1 31.1 75.4 1.3 3.1 4.4 2.5 1.2 0.9 1.5 0.2 8.6 2025-26 MIA 3 28 71.0 0.0 60.0 1.3 5.7 7.0 4.0 2.3 1.3 2.0 0.0 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.