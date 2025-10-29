Le grand public a été au rendez-vous depuis la sortie de la Nike Ja 3. Il faut dire que le modèle est reparti de zéro par rapport aux deux premières chaussures de la collection au niveau design et composition.

Il y a plus de confort notamment avec une semelle intermédiaire Zoom X, une grande première pour la collection Nike Ja. Habituellement utilisée pour les chaussures de running, la mousse Zoom X a été insérée pour la première fois sur des modèles basket la saison dernière, sur la GT Cut 3 notamment. Et le résultat est vraiment très bon.

Les motifs du revêtement extérieur en caoutchouc prennent la forme de logos « Ja », et remontent également sur l’empeigne, possiblement pour renforcer le maintien. L’occasion de faire apparaître un « JA » avec la disposition du « Swoosh » à la verticale sur l'un des côtés de la chaussure.

Ce coloris « Halloween Spooky Season » se démarque par ses nuances de vert et de vert fluo avec des finitions en noir et en rouge, comme sur le “Swoosh” latéral. L'inscription “Morant” apparaît à la base des lacets, et une tête de Ja Morant en mode zombie figure également sur la semelle de propreté.

La Nike Ja 3 « Halloween Spooky Season » est déjà sold-out sur Basket4Ballers mais pourrait être à nouveau disponible. Sa sortie est annoncée pour le 31 octobre, au prix de 139,99 euros.