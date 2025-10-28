Donovan Clingan se montre face à son ancien mentor, Deandre Ayton

Parfaitement servi en « backdoor » par Deandre Ayton, Jake LaRavia pensait pouvoir monter jusqu'au cercle. Mais le joueur des Lakers est tombé sur un rempart : Donovan Clingan. Ce contre autoritaire dès la première minute de la partie entre Lakers et Blazers annonçait la bonne soirée à venir pour le pivot de Portland.

« Sans faire de bruit, Donovan a été super ce soir. Il a protégé le cercle. Il a pris sept rebonds offensifs. Il nous a offert beaucoup de secondes chances, 14 rebonds au total. Il a été formidable », qualifie son coach Tiago Splitter qui, comme Chauncey Billups, a fait confiance à l'intérieur de 21 ans pour son cinq de départ.

« Sans DC, on serait une équipe très différente. On a énormément confiance en lui, même s’il est encore très jeune. Sa capacité à protéger le cercle et son état d’esprit de compétiteur sont, je pense, essentiels, et c’est vraiment ce que j’aime dans son jeu », salue d'ailleurs son coéquipier Toumani Camara.

Face aux Lakers, Donovan Clingan n'a pas fait que protéger le cercle avec ses 2 contres. Avec ses mains très sûres et réactives, il n'a quasiment rien manqué sous le cercle et terminé avec 16 points (8/12 aux tirs) – en manquant ses trois tentatives à 3-points – avec 14 rebonds donc. Il s'agissait de son premier double-double de l'année et du meilleur match de sa saison jusqu'ici.

Ayton l'a beaucoup aidé

Sans doute était-il motivé par son adversaire du soir, Deandre Ayton, auteur, lui, 16 points (8/15 aux tirs) et 8 rebonds. L'homme dont il était la principale rotation l'an dernier, lors de sa saison rookie et qu'il a remplacé dans le cinq des Blazers lorsque Ayton était blessé.

« J’adore DA. Il m’a énormément aidé durant ma saison rookie à m’adapter à ce jeu. J’ai beaucoup de respect et d’affection pour lui. C’était super de pouvoir jouer contre lui ce soir », lâche Donovan Clingan, titulaire à 37 reprises l'an passé et bien parti pour rester dans le cinq actuel jusqu'à la fin de la saison.

« Il a un impact énorme sur notre équipe, mais il ne reçoit pas le crédit qu’il mérite. La façon dont il protège la raquette, dont il a contrôlé la peinture et attaqué Ayton. Il l’a fait en attaque, en allant chercher des rebonds offensifs. Et défensivement, on sait qu’Ayton peut rentrer ses tirs, mais quand il s’agit de finir près du cercle, j’ai vraiment eu le sentiment que Cling a complètement verrouillé ça », félicite ainsi Jrue Holiday.

Les deux pivots vont se retrouver très bientôt, le 3 novembre, avant un ultime affrontement en saison régulière courant janvier.